Ak Parti MYK toplantısında 2 önemli gündem masada
|09 Ağustos 2021 07:57
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. MYK toplantısında masada çok kritik maddeler var.
SAHADAKİ ÇALIŞMALAR
Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise pandemi ile mücadele ve alınan önlemlerin sahada yansıması olacak. Meclis'in 1 Ekim'e kadar tatile girmesiyle AK Parti kurmayları ve milletvekilleri sahaya indi ve çalışmalarını sahada sürdürüyor. Yapılan çalışmalar ve vatandaşların talepleri toplantıda ele alınacak.
Toplantıda 1 Ekim'de yeni yasama dönemine başlayacak olan Meclis'te öncelikli olarak hangi yasal düzenlemelerin ele alınacağına ilişkin planlama yapılacak.
SEÇİM BARAJI, SİYASİ PARTİLER YASASI VE ANAYASA
AK Parti yeni, sivil anayasa çalışmalarında sona gelirken, yüzde 10'luk seçimin barajının düşürülmesinin de yer aldığı Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası'nda önemli düzenlemeler içeren yasa teklifine ilişkin çalışmasını ise bir süre önce MHP'ye iletmişti. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın hem anayasa çalışması hem de Siyasi Partiler ve Seçim yasalarına ilişkin yapılan çalışmalarda gelinen son noktaya ilişkin MYK üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.
Eda Işık
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