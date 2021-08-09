4 kamu kurumu toplamda 130 personel almak için ilana çıktı

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 22 bilişim personeli alacak

İçişleri Bakanlığı, son başvuru tarihi 22 ağustos 2021, sözleşmeli 22 bilişim personeli alacak.

İçişleri Bakanlığı ilanının başvuru şartları

BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c(b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlara başvuru yapabilirler.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 2 İç denetçi alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, son başvuru tarihi 23 ağustos 2021, En az dört yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumları ile denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki eşdeğer eğitim kurumlarından birinden mezun 2 İç denetçi alacak.

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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 5 bilişim personeli alacak

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, son başvuru tarihi 18 ağustos 2021, sözleşmeli 5 bilişim personeli alacak.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ilanı başvuru şartları Adaylar başvurularını 09/08/2021-18/08/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar Kariyer Kapısı üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Genel Müdürlüğümüz internet adresinde mapeg.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Maden ve Petrol İşleri ilanı detayları için tıklayınız

TEİAŞ 101 işçi almak için ilana çıktı

TEİAŞ 101 İşçi alacak. Son başvuru tarihi 20 Ağustos 2021.

Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğüne Tekniker ve Teknisyen alımı yapılacaktır.

TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAŞRA TEŞKİLATININ SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINDA İSTİHDAM EDİLECEK 31 TEKNİKER İLE 70 TEKNİSYEN ALIMI HAKKINDA DUYURU

Şirketimizin taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan"Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre 31 Elektrik Teknikeri, 4 Elektronik Teknisyeni ve 66 Elektrik Teknisyeni alınacaktır.

TEİAŞ ilanı detayları için tıklayınız

İşe alınacak elemanların çalıştırılacağı iller ve alınacak eleman sayıları aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU:

Durumları talep şartlarına uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde (16-20/08/2021 tarihleri arası) İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, İŞKUR internet sitesinden"İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak) E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden başvurularını yapabilecektir.

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