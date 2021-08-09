Meteorolojiden Karadeniz için 'turuncu' kodlu uyarı
Meteoroloji tarafından Doğu Karadeniz bölgelerinde 'turuncu' kodla sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı
|09 Ağustos 2021 08:04
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde görülecek yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların Trabzon, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, Ordu, Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması öngörülüyor.
Kuvvetli yağışların 10 Ağustos Salı akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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