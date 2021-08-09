Balıkesir otobüs kazasının detayları ortaya çıktı

Dün gerçekleşen kaza, saat 04:40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Edremit istikametinde seyir halinde olan yolcu otobüsü, yoldan çıkarak takla attı. Olay yerinde 11 kişi hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan 3 kişi de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 18 kişinin yaralındığı kazada, yaralı vatandaşlar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

Hastanede tedavi altına alınan 1 kişi daha hayatını kaybederken, hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi, yaralı sayısı ise 17 olarak bildirildi. Tedavi altındaki 3 yaralı taburcu edilirken, 14 yaralının ise tedavileri sürüyor.

HAYATINI KAYBEDEN ŞOFÖR ARKADAŞININ YERİNE DİREKSİYON BAŞINA GEÇMİŞ

Öte yandan korkunç kazanın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Kazada otobüs sürücüleri Kerem Kader Başrol ile Cengiz Umut da hayatını kaybederken, Başrol'ün rahatsızlanan mesai arkadaşı Onur Güneş'in yerine çalıştığı öğrenildi.

YERİNE GEÇTİĞİ ARKADAŞI PAYLAŞTI: ÜZDÜN BENİ KARDEŞİM

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Güneş, "Can arkadaşım Kerem'im dün akşam seni yolcu ettim. Beni araçtan indirdin. 'Evine git kardeşim' dedin bana. 'Yarın akşam gelirsin' dedin bana. Üzdün beni be kardeşim üzdün" ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA VİRAJA 95 KİLOMETREYLE GİRMİŞ! 40 METRELİK FREN İZİ TESPİT EDİLDİ

Kaza yerinde yapılan ilk incelemede ise yolcu otobüsünün 95 kilometre hızlara viraja girdiği bildirildi. Öte yandan yolda da 40 metrelik fren izi olduğu tespit edildi. Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından yolcu otobüsü vinç ile kaldırılacak. Yolcuların etrafa saçılan eşyaları da ekipler tarafından toplanıyor.

FİRMADAN AÇIKLAMA YAYINLANDI

Kazanın ardındana otobüs firması tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Balıkesir ili sınırlarında gerçekleşen trafik kazasında çok acı kayıplarımız olmuştur. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileriz. Bu acının tarifi olmasa da ailelerin acısını gönülden paylaşıyoruz.

Yaralıların acil şifa bulmasını dilerken, tüm gayretimizle tedavi süreçlerini takip etmekteyiz. Kazanın oluşumu incelenmekle beraber sürecin en şeffaf haliyle kamuoyuyla paylaşılacağını belirtmek isteriz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

VALİ ŞILDAK, YARALILARI ZİYARET ETTİ

Ayrıca Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir OSB Çevre Yolu Edremit istikametinde seyreden yolcu otobüsünün, sabah saatlerinde yoldan çıkmasıyla, 14 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yaşandığı yerde incelemede bulundu ve yaralıları, tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

MORG ÖNÜNDE ACILI BEKLEYİŞ

Öte yandan cenazelerin Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Katliam gibi kazada hayatlarını kaybeden yolcuların yakınları göz yaşlarıyla morga gelmeye başladı. Morgdan çıkan kazazedelerin yakınları sinir krizi geçirirken teşhis için morga girmeyi bekleyenler ise en acı bekleyişini yapıyor. Şu ana kadar 7 kişinin kimliği tespit edilirken bir kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Balıkesir'de otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada; Ahmet Yağlıdere, Hatice Çelikörs, Kamuran Demir, Şennur Tokur, Feruz Demir, Ozan Ahmet Akızılırmak, Akın Duru, Cengiz Umut, Ahmet Işıklar, Nurten Eruçar, Bilge Toker, Nilay Işıklar, Melissa Kızılırmak, Sevim Kızılırmak ve kimliği teşhis edilemeyen bir kişi yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan 17 kişiden; Serenay Erden, Yeşim Demir, Ayşe Kesgin, Keyna Duvakuf, Özer Özbayrak, Eray Erden, Cemal Tuna, Ahmet Cengiz Çeliköz ve Merve Yağlıdere'nin tedavileri Balıkesir'de sürüyor. Göknur Duranlar İstanbul'a, Ece Nur Ergin ise tedavileri için İzmit'e sevk edilirken, tedavileri tamamlanan Didem Özcan, Ayşegül Kısa, Gülce Naz Öcal, Sudenur Sarıca ve Aynur Yazan taburcu edildi. Bu arada yaralılardan birinin kimliğinin henüz tespit edilemediği belirtildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: DEVLETİMİZ SORUŞTURMALARINI TİTİZLİKLE SÜRDÜRMEKTEDİR

Konuyla ilgili olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Bugün Balıkesir'deki trafik kazası başta olmak üzere ülkemizde son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Devletimiz, yüreğimizi yakan bu hadiselerle ilgili soruşturmalarını titizlikle ve tüm boyutlarıyla sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı olarak bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim." dedi.,

TUNA ÇAM