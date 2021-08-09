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Termik santralde kontroller yapılıyor, en kısa zamanda devreye alınacak

Milas'taki yangın Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrali'ni de etkiledi. Limak Holding YKB'si Ebru Özdemir, kontrollerin yapıldığını belirterek, "Kemerköy santralinin bir ünitesini en kısa zamanda devreye alacağız" dedi
09 Ağustos 2021 08:55
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Termik santralde kontroller yapılıyor, en kısa zamanda devreye alınacak

Muğla Milas'taki orman yangını, 2.5 milyar dolara mal olan Türkiye'nin elektriğinin yüzde 2'sini karşılayan Yeniköy Kemerköy Termik Santrali'ni de etkiledi. Yangının ortasında kalan santrale alevlerin yaklaşmaması için günlerdir bölgede hummalı bir çalışma var. İtfaiye araçları, TOMA'lar, helikopterler 7/24 iş başında. Hem Yeniköy'de hem de Kemerköy'de yangının tahribatı ölçülüyor. Ünitelerin kontrolleri yapılıyor. Santralin işletmecisi Limak Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, SABAH'a yaptığı değerlendirmede, Kemerköy santralinin bir ünitesini en kısa zamanda devreye alacaklarını söyledi.

HİLAL ŞEKLİNDE KORUMA BANDI

Milas yangını başladığından bu yana santral bölgesinde söndürme ve soğutma çalışmalarını koordine eden Özdemir, "Yangın başladıktan sonra santralin çevresinde hilal şeklinde koruma bandı oluşturduk. Ancak çam ağaçlarından dökülen kozalaklar 300 metre zıplayarak yangının geniş bir bölgeye yayılmasına neden oldu. Adeta bölgede bir rüzgar seli yaşandı. Bu nedenle, yangın o koruma bölgesini de aştı. Biz de yangın santrale girdikten sonra hidrojen tanklarını planlı olarak boşaltıp, içlerine su doldurduk. Kömür stokunu ağaçlık alandan mümkün olduğunca uzaklaştırmak için stok alanının orta kısmına doğru topladık. Yanıcı nitelikli fuel-oil gibi hammaddeleri imha ettik. Son ana kadar Kemerköy santralinden elektrik verilmesini durdurmadık. Şu anda da birinci öncelik yangının söndürülmesi. Burada hummalı çalışma devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü araçları, itfaiye ekipleri, Azerbaycan'dan gelen 150'ye yakın ekip, helikopterler hala bölgede. Yeni bir felaketin yaşanmaması için herkes olağanüstü çaba sarf ediyor, gece-gündüz bölgede nöbet tutuluyor, çıkan yangınlara müdahale ediliyor" dedi.

KONTROLLER YAPILIYOR

İki santralin kurulu gücü 1050 megavat. Yeniköy Termik Santrali, her biri 210 megavat gücünde 2 üniteden, Kemerköy Termik Santrali ise, her biri 210 megavat gücünde 3 üniteden oluşuyor. Özdemir, şu anda santral bölgesinde YK Enerji ve Enerji Bakanlığı'nın ekiplerinin kontrolleri yaptığını, Kemerköy Termik Santrali'nde bir üniteyi en kısa zamanda devreye almak için çalıştıklarını söyledi. Yangının santral bölgesine girse de kritik noktalara zarar vermediğini belirten Özdemir, "Diğer ünitelerin de kontrolleri yapılıyor. Yeniköy'deki santralin çevresinde yangın tehdidi olduğu için orada da şu anda savunma amaçlı önlemleri artırdık. Hem karadan hem havadan bölge kontrol altında tutuluyor" açıklaması yaptı.

OLAĞANÜSTÜ UĞRAŞ VERİLİYOR

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, Yeniköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesine ulaştı. Yangının ana binaya sıçramaması için olağanüstü uğraş veriliyor. Ören Mahallesi'nden Sahil Güvenlik Komutanlığına ait kurtarma gemisine alınan 300'den fazla kişi Bodrum ilçesindeki Cruise Port iskelesine götürülüyor. Bazı vatandaşların özel araçlarıyla gitmeleri nedeniyle kara yolu ulaşımı durdu, bunun üzerine askeri gemiler tahliye için sahile yanaştı.

UÇAK KİRALADILAR

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim Şirketi olarak MI-26 tipi bir helikopter Belarus'tan kiraladıklarını anlatan Özdemir, "Bir aylık kiralanan helikopter şu anda Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde. Genel Müdürlük nerede ihtiyaç varsa orada helikopteri kullanıyor" dedi. Toplam 15 ton su boşaltma kapasitesine sahip MI-26 tipi helikopterde, 3 pilot, 3 yardımcı pilot, 1 seyrüseferci, 1 uçuş mühendisi, 2 elektronik sistem operatörü, 1 yüklemeci ve 3 teknisyen olmak üzere 14 mürettebat görev alıyor. Helikopterin 5 Eylül'e kadar hizmet vermesi planlanıyor.
Sabah
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