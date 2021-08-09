Olimpiyat madalyasını babasının mezar taşına astı
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 57 kiloda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, kazandığı madalyayı 12 yıl önce kaybettiği babasının mezarına götürdü.
|09 Ağustos 2021 08:40
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Hatice Kübra İlgün, olimpiyat madalyasını babasının mezarına götürdü
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kazandığı bronz madalyayı babasının mezarına asan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Babasının mezar taşına astığı fotoğraf ile yaptığı paylaşıma milli tekvandocu, şu notu düştü:
'12 yıl önce kaybettiğim babama vermiş olduğum olimpiyat madalya sözümü tutmanın mutluluğu bambaşka. Ve madalya olması gereken yerde. Tüm çabam sana layık bir evlat olmak için. Seni çok seviyorum ve özlüyorum Babammm. Mekanın Cennet Olsun. Nurlar içinde yat.'
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