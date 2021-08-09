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Türk Prenses'in şatosu oldu, tapu kayıtlarına 'İstanbul' diye geçti

Türk iş insanı İlhan Tılsım Tanberk ile evli olan Liechtenstein krallık hanedanı üyesi Prens Rudolf von Lichtenstein, İsviçre'nin en eski saraylarından Marschlins şatosunu satın aldı. Yeni şato sahibinin ikamet adresi, tapu kayıtlarına İstanbul olarak geçti.
09 Ağustos 2021 08:38
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Türk Prenses'in şatosu oldu, tapu kayıtlarına 'İstanbul' diye geçti

Hürriyet gazetesinden Ali Mercimek'in haberine göre; İstanbul'da 2012 yılında Çırağan Sarayı'nda dillere destan bir düğünle evlenen Liechtenstein Kralı'nın yeğeni Prens Rudolf ile Sinter Metal şirketinin varisi Tılsım Tanberk, İsviçre'de şato satın aldı. İsviçre basınında yer alan haberlere göre, uzun zamandır satılık olan ancak yasal yükümlülükler nedeniyle alıcı bulunamayan 13'üncü yüzyıldan kalma saraya Rudolf von Liechtenstein ile eşi Tılsım Tanberk talip oldu. Graubünden Kanton'undaki yüzlerce hektar arazi üzerine kurulu şatonun satış fiyatı açıklanmazken, İstanbul'da ikamet ettikleri belirtilen çiftin, saray malikanesi ve arazisini yasalar gereği kendilerinin kullanmak zorunda olduğu ifade edildi.

MÜZE PROJESİ BÜTÇEYE TAKILDI

Önceleri Kanton İdaresi tarafından müze yapılmak üzere satın alınmak istenen, ancak yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçilen kale görünümlü tarihi şatonun, orijinalliğini yitirmeden kalan en korunaklı ortaçağ örneği olduğu belirtiliyor. Önceki sahiplerinin de hep kraliyet ailelerinden olduğu belirtilen tarihi yapının çok sayıda ressam ve edebiyatçıya da ilham kaynağı olduğu ifade ediliyor.

ABD'DE TANIŞMIŞLARDI

Bir seyahat esnasında Amerika'da tanışan Prens Rudolf ile Tılsım Tanberk çiftinin 2012 Nisan'ında Çırağan Sarayı'nda yapılan masalsı düğününe Avrupa kraliyet ailelerinin temsilcileri katılmıştı.
Hürriyet
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