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İHA'lar görmesin diye puslu hava kolluyorlar

Afgan kaçak göçmenlerin kullandığı İran sınırımızın 295 kilometrelik Van hattına bu yıl, iki keşif ve iki komando birliği daha konuşlandırıldı. Van Valisi Bilmez, "Kaçak göçmenler, İHA ve SİHA'lara yakalanmamak için yağışlı ve sisli anları değerlendirmeye çalışıyorlar. Geçen sene 105 bin kaçak sınırda engellendi. Şu ana kadarki rakamlarda 40 binleri yeni geçtik" bilgisini verdi
09 Ağustos 2021 08:53
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İHA'lar görmesin diye puslu hava kolluyorlar

İran'a olan uzun sınırı nedeniyle Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlerin güzergah olarak kullandığı Van'ın Çaldıran ilçesi ve Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanan hatta modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları yürütülüyor. 3 metre yüksekliğinde, 2 metre 80 santimetre genişliğinde ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına döşeniyor.

110 KİLOMETRE HENDEK KAZILDI

Van'ın İran'la olan 295 kilometrelik sınır hattında, göçmen kaçakçılığı ve teröristlerin geçişlerinin engellenmesi için 750 özel harekat polisi, asker ve korucuların 7/24 gözetleme yaptığını belirten Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez sınır hattının daha güvenli hale getirilmesi için de 110 kilometre hendek kazıldığını anlattı. Son yıllarda Van'a giriş yapan göçmen sayısında bir artış olduğunu dikkat çeken Vali Bilmez, şöyle konuştu:

"Bunun bir nedeni, Afganistan'da yaşanan süreç, diğer bir nedeni de hem Güney sınırımızda, hem de Van'ın Kuzeyi'nde alınan fiziki önlemler ve yapılan duvar, göçmenleri daha çok geçiş için Van'a yönlendirdi. Van'ın İran'la 295 kilometrelik bir sınır hattı var. Geçen sene yaklaşık 105 bin civarında sınırda engellediğimiz, veyahut da yakaladığımız göçmen baskısı altında kaldık. Bu sene maruz kaldığımız göç baskımız geçen yıla göre daha fazla değil. Şu ana kadarki rakamlarda daha 40 binleri yeni geçtik. Bu yılki hassasiyetten dolayı da iki keşif birliği, iki de komando birliği ilave gönderildi zırhlı araçlarıyla birlikte. Kaçak göçmenler İHA ve SİHA'lara yakalanmamak için yağışlı ve sisli anları daha çok değerlendirmeye çalışıyorlar. Son olarak Çaldıran'da yakalanan 300 kaçak göçmen, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi."

İSTANBUL'DA 196 İZMİT'TE 68 GÖÇMEN YAKALANDI

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gece TEM otoyolu Dilovası gişeleri çıkışında bir otobüsü durdurdu. Otobüste yolculuk eden 68 kişinin Afganistan uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi. Bahçelievler'de de dün 40 adrese baskın yapıldı. 136 Afganistan, 24 Suriye, 25 Pakistan uyruklu ve 45 Türk olmak üzere 241 kişi yakalandı.
DHA
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