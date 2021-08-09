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Yeni doğan bebeğiyle tabletten hasret giderdi

34 haftalık hamileyken koronavirüse yakalanan Ezgi Kuraner'in bebeği, kalp atışlarının yavaşlaması üzerine sezaryenle alındı. Ezgi, kuvöze koyulan bebeğini yattığı odada hemşirelerin çektiği görüntüleri tabletten izleyerek görebildi
09 Ağustos 2021 09:01
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Yeni doğan bebeğiyle tabletten hasret giderdi

Eskişehir'de yaşayan Ezgi (26) ve Burak Kuraner (30) çifti, geçen hafta, görülen belirtiler üzerine yapılan COVID-19 testi ile Delta varyantı koronavirüse yakalandıklarını öğrendi. 34 haftalık hamile olan Ezgi ile eşi Burak Kuraner, tedbir amacıyla hastaneye yatırıldı.Yapılan kontrollerde bebeğin koronavirüs nedeniyle kalp atışlarında bozukluk olduğu anlaşıldı. Erken doğuma alınan Ezgi Kuraner, 2 kilo 235 gram ağırlığında sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Kuraner çiftinin henüz isim koymadığı erkek bebeğe yapılan COVID-19 testleri ise negatif çıktı. Bebek, yeni doğan servisinde kuvöze alındı.

ANNEYE SÜRPRİZ

Eskişehir Şehir Hastanesi yönetimi, eşi Burak Kuraner ile aynı odada tedavi gören anne Ezgi'ye moral vermek için sürpriz hazırladı. Kuraner çifti, bebeklerini hemşirelerin çektiği video ve görüntülü aramayla görebildi. Bebeğini ekrandan gördüğü anları çok tuhaf, anlatılmaz yaşanır bir duygu olarak nitelendiren Ezgi Kuraner, şunları söyledi:

"Geçen hafta hastaneye yattım. Bebeğim iyiydi, her şeyi normaldi, daha sonra kalp atışları düştü. Hemen sezaryenle aldılar. İyi ki hastanedeymişiz. Bebeğimize sağ salim kavuşmayı hayal ediyoruz. Üç gün, sezaryenle doğum nedeniyle yoğun bakımda yattım. Şu anda iyiyim, çok şükür. Bir an önce oğluma kavuşmak istiyorum. Bebeğimi gösterdiklerinde ekrana bakakaldım. Çok farklı bir duygu. Kelimelere sığmaz, öyle söyleyeyim."

BU DUYGU ANLATILMAZ

Baba Burak Kuraner de "Biz ilk defa anne-baba olduk. Keşke korona olup da buralarda olmasaydık. Hastalık bu, geldi bizi de buldu. Sağlığının iyi olduğunu bildiğimiz için ve gözümüzle de gördüğümüz için çok mutluyum şu anda" dedi.

30 DAKİKA GEÇ KALSAYDIK KAYBEDECEKTİK

Eskişehir Şehir Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Dr. Nihat İnan ise, yaklaşık 30 dakika daha geç kalınması halinde bebeği kaybedebileceklerini ifade ederek, "Bebek gerçekten büyük bir problemi atlattı. Altı hafta erken doğmasına rağmen çok şükür sağlıklı. Servisteki arkadaşların işini tam vaktinde yapması, hemen bize bildirmesi, hızlı gelmesi nedeni ile bir sıkıntı yaşamadık" dedi.
DHA
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