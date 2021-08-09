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Temmuz sonrası genel müdür ve yardımcılarının görev ve emekli maaşları

Temmuz sonrası genel müdür ve yardımcılarının görev ve emekli maaşları
09 Ağustos 2021 11:50
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Temmuz sonrası genel müdür ve yardımcılarının görev ve emekli maaşları

Genel Müdürler emekli olunca ne kadar maaş almaktadır?

30 yıllık hizmeti olan dört yıllık üniversite mezunu Genel Müdürlerin emekli maaşını ve ikramiyesini hesaplayalım. Emekli maaşınızı hesaplamak için tıklayınız.

Aylık ve ikramiye tutarları

Ödenecek Aylık : 10.856,88

Toplam İkramiye : 229.656,67

Genel Müdürler çalışırken ne kadar maaş almaktadır?

30 yıllık hizmeti olan ve dört yıllık üniversite mezunu Genel Müdürlerin çalışırken alacakları maaşı hesaplayalım. Evli olan ve eşi çalışmayan 30 yıl hizmeti olan bir genel müdür 15.256 TL maaş alacaktır.

Maaşınızı hesaplamak için tıklayınız.

Genel Müdür Yardımcıları emekli olunca ne kadar maaş almaktadır?

30 yıllık hizmeti olan dört yıllık üniversite mezunu Genel Müdür Yardımcıları emekli maaşını ve ikramiyesini hesaplayalım. Emekli maaşınızı hesaplamak için tıklayınız.

Aylık ve ikramiye tutarları

Ödenecek Aylık : 7.483,60

Toplam İkramiye : 188.932,65

Genel Müdürler çalışırken ne kadar maaş almaktadır?

30 yıllık hizmeti olan ve dört yıllık üniversite mezunu Genel Müdürlerin çalışırken alacakları maaşı hesaplayalım. Evli olan ve eşi çalışmayan 30 yıl hizmeti olan bir genel müdür 12.509 TL maaş alacaktır.

Maaşınızı hesaplamak için tıklayınız.
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