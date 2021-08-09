Tarihi şadırvanın 'mermer' ile kaplanmasına tepki

TEMMUZ SONRASINDA EMEKLİ OLACAKLARA ÖDENECEK AVANS TUTARI ARTTI MI? Temmuz sonrasında emekli olacaklara verilecek avans tutarının artıp artmadığı merak edilmektedir. Asgari ücret tutarı daha önce altışar aylık sürelerle yılda iki defa belirlenmektedydi. Daha sonra bu durum yılda bir defa ve yıl başında belirlenmeye başladığı için Temmuz sonrasında asgari ücret artmadığı için emekli olacaklara ödenecek avans tutarı artmamıştır.