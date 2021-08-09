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Tarihi şadırvanın 'mermer' ile kaplanmasına tepki

Adapazarı'nda tarihi Orhan Camii'nin avlusundaki taş işçiliği ile yapılan şadırvan, mermer ile kaplanmaya çalışıldı. Halkın tepki göstermesi üzerine mermerler sökülerek şadırvan eski haline getirildi.
09 Ağustos 2021 09:21
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Tarihi şadırvanın 'mermer' ile kaplanmasına tepki

Adapazarı şehir merkezinde bulunan ve kentin simge yapılarından biri olan Orhan Camisi, geçen yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi. Tarihi 1300'lü yıllara dayanan, yıkılınca 1893-1894 yıllarında halkın yardımıyla aynı yere yapılan Orhan Camii'nin avlusunda taş işçiliği ile süslenen şadırvan bulunuyor.

Şadırvan önceki gün mermerle kaplanmak istendi. Şadırvanın mermerle kaplanmaya başladığını gören vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Gelen şikayetlerin değerlendirilmesi üzerine, mermerler sökülerek şadırvan eski haline getirildi.

DHA
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