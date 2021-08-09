Dolar haftaya nasıl başladı?
|09 Ağustos 2021 09:34
|+Aa- Yazdır
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|8,6270
|8,6280
|Avro
|10,1550
|10,1560
|Sterlin
|11,9330
|11,9830
|ANKARA
|ABD Doları
|8,5980
|8,6580
|Avro
|10,1160
|10,1860
|Sterlin
|11,8830
|12,0830
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,65 seviyelerinde işlem görüyor.
Geçen hafta cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından dolara olan talebin artması ile 8,6432 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışa göre yüzde 1,2 yükselişle 8,6311'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 8,6470'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,1 artışla 10,1680'den, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 11,9890'dan satılıyor.
Dolar endeksi geçen hafta cuma günü 92,8 ile son 10 günün en yüksek seviyesini görmesinin ardından, bugün yatay hareket ediyor. Avro/dolar paritesi ise dolardaki güçlenme ile geçen hafta yüzde 0,9 değer kaybetmesinin ardından bugün de 1,1743 ile Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.
Analistler, ABD'de geçen hafta pozitif istihdam verilerinin ardından gözlerin ABD Merkez Bankası (Fed) politikaları açısından belirleyici bir diğer veri olan enflasyona çevrildiği aktararak, veri sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) varlık alımlarının azaltımına ilişkin izleyeceği takvime dair önemli sinyallerin alınabileceğini söyledi.
Bu açıdan döviz piyasalarında oynaklığın artabileceğini belirten analistler, bugünün veri takviminde Avro Bölgesi Sentix yatırımcı güven endeksi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının öne çıktığını bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Altının gram fiyatı 487 lira seviyesinden işlem görüyor
09 Ağustos 2021 10:43
|Borsa haftaya yükselişle başladı
09 Ağustos 2021 10:13
|Altın fiyatları tepe taklak oldu
07 Ağustos 2021 09:15
|Borsa günü yükselişle tamamladı
06 Ağustos 2021 18:24
|Çeyrek altın kaç liradan satılıyor?
06 Ağustos 2021 17:45
|Dolar, 8,6 lirayı aştı
06 Ağustos 2021 15:20
|Borsa günün ilk yarısında yükseldi
06 Ağustos 2021 13:30
|Gün ortasında çeyrek altın ne kadar oldu?
06 Ağustos 2021 12:49
|Mücevher ihracatı temmuzda 456 milyon dolar oldu
05 Ağustos 2021 18:52
|Borsa günü yükselişle tamamladı
05 Ağustos 2021 18:19