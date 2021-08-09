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Sağlık eski Bakanı Yaşar Eryılmaz, 77 yaşında hayatını kaybetti

Eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata gözlerini yumdu.
09 Ağustos 2021 09:40
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Sağlık eski Bakanı Yaşar Eryılmaz, 77 yaşında hayatını kaybetti

Ağrı'da dört dönem milletvekilliği yapmış olan eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz, vefat etti. Yaşar Eryılmaz, Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Yaşar Eryılmaz kimdir?

Yaşar Eryılmaz, 10 Haziran 1944'te Ağrı Doğubayazıt'ta doğdu. Babasının adı Rıza, annesinin adı Saime'dir. Üniversite tahsilini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaptı. 1972'de üroloji dalında uzmanlığını tamamladı. Elazığ ve Erzurum SSK hastanelerinde uzman hekim olarak çalıştı.

1980'de ABD Newyork Albert Einstein College Montefiore Hastanesi'nde bilimsel araştırmalar yaptı. 1983'te üroloji doçenti oldu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevlerini yürüttü. 1987 yılında başbakan Turgut Özal'ın isteğiyle Ağrı'dan milletvekili adayı oldu ve seçildi.

18., 19., 20. ve 21. Dönemde Anavatan Partisi'nden Ağrı Milletvekilliği yaptı. 2007 yılında 23. dönem seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Ağrı milletvekili seçildi.[2][3] 48. Hükümet'te Sağlık Bakanlığı yaptı. Evli olan Eryılmaz'ın 2 çocuğu bulunuyor.
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