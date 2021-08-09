Manavgat'ta yanmayan tek yer Belediye Başkanı'nın villası!

Antalya'daki yangınların ikinci gününde Manavgat sorgun'daki kışlık villasını dozerlerle koruma altına aldığı ortaya çıkan CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in, yangının küle çevirdiği Kalemler Köyü'ndeki yazlık villasını da korumaya aldırdığı iddia edildi. AK Parti 26. dönem Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, "Köylülerden öğrendim ki yangın sırasında sadece villasının etrafını belediyenin dozeri ve greyderi ile açtırıyor. Villanın etrafını belediyenin araçları güzelce temizlemiş. Ne hikmetse köy yanarken başkanın malikanesi yanmıyor. Bu, görüntülerde de görülüyor" dedi.

KÖYÜN TAMAMI YANDI! YANMAYAN TEK YER BAKIN NERESİ

Kalemler Köyü'nün tamamı yandı. Yanan köyü dolaştığım zaman yanmayan yer için 'Burası neresi?' diye köylülere sordum. CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in malikanesi olduğunu söylediler. Ben de şaşırdım. Nasıl böyle bir şey olabilir? Her taraf kül olmuşken nasıl burası kalmış...

FATMA DAMLA KAYAYERLİ