Selvi: Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na 'aday olmayacağını' iletti

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Kılıçdaroğlu'nun erken seçim ve İmamoğlu hamlesi' başlığıyla yayımlanan yazısında muhalefet açısından gelecek seçimlerin en önemli ayağını cumhurbaşkanı adaylığının oluşturacağını söyledi.

Abdülkadir Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığında istekli olduğunu belirten Selvi, "Her sorulduğunda, 'Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görevdir. Talep gelirse olunur' diyor" ifadesini kullandı.

Selvi, CHP liderinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığıyla ilgili soruya "Büyükşehir Belediye Başkanları bir dönem daha devam etmeli" yanıtını verdiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nun ikinci dönem de Ankara ve İstanbul'u yönetmelerini istiyor. Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını, bir dönem daha devam etmek istediğini ilettiği söyleniyor.

Ama Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda çok istekli. O nedenle Kılıçdaroğlu'nun sözleri İmamoğlu'na 'Sen aday değilsin' mesajı olarak yorumlanıyor. Ayrıca Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmek için de ikide bir erken seçim diyor.

'İmamoğlu ne yapar?'

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı denkleminin dışına itmek için bir biri ardına hamlelerini yapıyor. Ama Ekrem İmamoğlu henüz kozlarını sahaya sürmedi. Bu süreçte en kritik soruyu İmamoğlu'nun ne yapacağı oluşturuyor. Millet İttifakı'nın ortak adayı olmazsa tek başına aday mı olacak, yoksa ortak adaylık için mücadele mi edecek?

'Aday olur mu?'

İmamoğlu'nun CHP'ye rağmen aday olması beklenmiyor. Millet İttifakı bir aday çıkardığı takdirde kendisinin ayrıca aday olmasına ihtimal verilmiyor. Kılıçdaroğlu üzerinde etkin bir isim olan araştırmacı İbrahim Uslu, CHP'ye karşı aday olmanın pek kolay bir iş olmadığını söyledi."

'Kolay pes etmez'

Selvi, devamında "Ama kimse İmamoğlu'nun kolay pes edeceğini beklemesin. İmamoğlu ABD'nin, HDP'nin İstanbul dükalığının desteğine güveniyor" görüşünü dile getirdi.