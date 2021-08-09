Tokat'ta 'mahrem askeri yapılanma' soruşturmasında bir kişi tutuklandı
Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında bir kişi tutuklandı.
|09 Ağustos 2021 10:23
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Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları tespit edilen ve gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan biri savcılıkça, 4 kişi ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.
Cumhuriyet savcısı serbest bırakılan M.Y.D'nin durumuna itiraz etti. İtirazı görüşen mahkeme zanlının yeniden gözaltına alınması talimatı verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince tekrar gözaltına alınan M.Y.D, adliyeye sevk edildi.
Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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