Aydın'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
Aydın'ın Çine ilçesinde 6 Ağustos'ta başlayan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
|09 Ağustos 2021 10:39
|+Aa- Yazdır
Akçaova Mahallesi'nde yangını söndürme çalışmalarına Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra bölge halkı da destek veriyor.
Gece boyu karadan devam eden çalışmalara günün ilk ışıklarıyla havadan helikopter desteği de başladı.
Sarp arazideki mücadeleye, bölge halkı su tankerleri ve traktörleri ile destek verirken civardaki iş makineleri de çalışmalara katkı sunuyor.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde 6 Ağustos'ta başlayan orman yangını, Aydın'ın Çine ilçesine sıçramıştı. İlk belirlemelere göre yangında 500 hektar alan zarar görmüştü. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler tahliye edilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ruhsatları askıya alınan havalimanı taksicileri, taksimetrelerini güncelletiyor
09 Ağustos 2021 11:23
|Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastaları, aşıyla ilgili asılsız iddialara tepki gösteriyor
09 Ağustos 2021 11:22
|Afganistanlı genç kaybettiği babasına 10 yıl sonra Türkiye'de kavuştu
09 Ağustos 2021 11:20
|Sağlık görevlileri kırsaldaki Kovid-19 aşısı yapmak için kapı kapı geziyor
09 Ağustos 2021 11:17
|Mete Gazoz okçuluğa ilgiyi artırdı
09 Ağustos 2021 11:07
|'Şentop' ailesi, sınavlarda ailecek ilk 100'deler
09 Ağustos 2021 10:53
|Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak
09 Ağustos 2021 10:29
|Manavgat'ta yanmayan tek yer Belediye Başkanı'nın villası!
09 Ağustos 2021 10:05
|Sağlık eski Bakanı Yaşar Eryılmaz, 77 yaşında hayatını kaybetti
09 Ağustos 2021 09:40
|Yeni çipli kimlik kartının kullanım süresi 10 yıl
09 Ağustos 2021 09:37