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Altının gram fiyatı 487 lira seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın 787 lira, Cumhuriyet altını 3.224 liradan satılıyor
09 Ağustos 2021 10:43
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Altının gram fiyatı 487 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 486,5 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 489,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 486,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 787 lira, Cumhuriyet altını da 3.224 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 1.749 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin piyasa öngörülerini geride bırakması sonucu ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden önce varlık alımlarını azaltmaya başlayabileceği endişesinin değerli metallerde satış baskısını beraberinde getirdiğini bildirdi.

Altının ons fiyatının Asya piyasalarının sığ olduğu bir zamanda yaklaşık 80 dolar değer kaybederek 1.687 dolara kadar gerilediğini hatırlatan analistler, benzer bir fiyatlamanın gümüşün ons fiyatında da gerçekleştiğini aktardı.

Analistler, altının ons fiyatının son bir aydır 1.790-1.830 bandında dalgalı bir seyir izlediğine dikkati çekerek, söz konusu seviyelerin aşağı yönlü kırılmasının teknik olarak da satış baskısını artırdığını ifade etti.

Teknik açıdan 1.760 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 1.725 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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