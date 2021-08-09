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Sağlık Bakanlığında, hizmet içi ve sertifika eğitimleri yeniden başlıyor

Sağlık Bakanlığı daha önce durdurulmasına karar verilen tüm sertifikalı eğitimler ile hizmet içi eğitimlerin tekrar başlatılmasına karar verdi.
09 Ağustos 2021 10:47
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Sağlık Bakanlığında, hizmet içi ve sertifika eğitimleri yeniden başlıyor

Sağlık Bakanlığı geçen yıl yayımladığı 16.03.2020 tarih ve E.335 sayılı yazı ile tüm sertifikalı eğitimler ile hizmet içi eğitimlerin ikinci bir emre kadar durdurulduğunu belirtmişti.

memurlar.net olarak edindiğimiz bilgiye göre, 2020 tarihli yazı işlemden kaldırılmı ve durdurulan eğitimlerin yeniden başlatılmasına karar verilmiştir.

Memurlar.Net
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