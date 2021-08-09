'Şentop' ailesi, sınavlarda ailecek ilk 100'deler



Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre: TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve ailesi, küçük kızları Saliha Şentop'un arkadaşlarıyla sınav yorgunluğunu atmak için organize ettiği bir etkinlik sebebiyle Balıkesir Güre'de bir araya geldi. Kaldıkları tesiste de kapılarını Hürriyet'e açtılar. İşte ilk kez ailece röportaj veren Şentop'ların başarı hikayeleri...

BİR DUVAR ÖRMEK GİBİ

Kızınızın derecesini Azerbaycan'dayken haber aldınız. Ne hissettiniz?

Mustafa Şentop: O gün sabah Azerbaycan'da idim. Saat farkı sebebiyle bir saat erken başlıyor gün. Sabah haberlere bakarken, sonuçların açıklandığına dair bir bilgi düştü ajanslara. Sonucu kendim öğrenmeye çalıştım ama özel bir şifre istiyor, onu bilmiyorum. Saliha'yı aradım, baktı, sonucu bana bildirdi. Aslında Saliha da okulu da biz de bu başarıyı bekliyorduk.

Saliha Gülrü Şentop: Türkiye genelinde, sınav sonucuna göre 32'nciyim ama okul puanının da katıldığı yerleştirilme sırasına göre 27'nci oluyorum. İlk üçü hedefliyordum her zaman. İki yıl boyunca bu sınava sabırla ve özveri ile hazırlandım. Salgın nedeniyle öngörüde bulunma noktasında belirsizlikler vardı. Bir başarıyı yakalayabilmek için öncelikle düzenli, disiplinli çalışmak gerekiyor. Lise öğrenimini bir duvar örmek gibi düşünebiliriz. Öncelikle bir sırayı örmek, sonrasında hemen bir üstündeki sıraya geçmek lazım. Ancak sağlam temel üzerine yeni bir şeyler inşa edilebilir. Okuluma, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne çok şey borçluyum. Çok çalışkan, fedakar ve idealist öğretmenlerimiz var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. YKS hazırlık sürecim boyunca yalnızca okul derslerimi ve kendi okulumun kursunu takip ettim. Bunların üzerine ek bir özel ders almadım veya dershaneye gitmedim.

Ailece hep ilk 100'deler

GENLERDE Mİ VAR?



Hukuk okumak istiyorum. Hangi üniversite olacağına henüz karar vermedim, düşünüyorum. Çalışırken, elimden gelenin en iyisini yapmaktı hedefim. Hukuk konusunda herhangi bir aile baskısı yok üzerimde. (Gülerek) Babam hukukçu, ablam ve annem de hukukçu. Ama bana özel bir yönlendirmeleri olmadı. Bir etkilenme olabilir tabii.

Çocukların başarısının sırrı ailenin genlerinden mi kaynaklanıyor?

Mustafa Şentop: Bu Allah'ın takdiridir. Biz ancak çocuklardaki Allah vergisi potansiyeli, kabiliyeti değerlendirirsek, onlara bir faydamız olabilir. Elimden geldiği kadar çalışmalarını takip etmeye, bir çalışma yöntemi ve çalışma disiplini kazandırmaya çalıştım. Saliha'nın kardeşi, oğlum Ömer Asım da hafızlığını tamamladı. Çok kıymetli, iftihar sebebi bir başarı. Hafızlık Proje İmam Hatip Lisesi'nde.

SINAV KOÇUM AİLEM OLDU

Saliha Gülrü Şentop: Hazırlık sürecinde önümde abim ve ablam gibi örneklerin olması bana büyük katkı sağladı. Babamın da çok büyük desteği var psikolojik olarak. Sınava iyi odaklanabilme konusunda yardımcı oldu. Annemin desteği de çok önemliydi. Sınava hazırlık sürecindeki koçlarım ailem oldu, diyebilirim.

Selahaddin de başarılı bir çocuk. Şimdi nerede okuyorsun?

Mehmet Selahaddin Şentop: İstanbul (Erkek) Lisesi mezunuyum. Boğaziçi Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği bölümünde öğrenciyim. Aynı üniversitede matematik ile çift anadal yapıyorum. Uzaktan da ekonomi ile siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okuyorum. İki örgün, iki uzaktan olmak üzere toplam dört ayrı fakültede okuyorum. Bilgisayar ve matematikte son sınıfa geçtim. Mezun olduktan sonra da yine bilgisayar mühendisliğinde, akademide devam etmek istiyorum. Ortaokul ve lise yıllarımda üç kıtada, altı ülkede uluslararası matematik olimpiyatlarına katıldım. 2018'de Boğaziçi'ne 3'üncü sırada yerleştim.

ÇOCUKLARIMA DA SİYASETİ ÖNERİRİM

Mustafa Şentop, birçok babanın aksine kendi mesleğini çocuklarına da tavsiye edenler arasında: "Esasen yaşadığımız hayatın bir tarafı siyaset. Siyasetin içinden biri olarak, siyaseti kötüleyen, başkasına tavsiye etmekten kaçınan biri değilim. Tam aksine, çocuklarımın da siyaset yapmasını arzu ederim. Siyaset kötüdür gibi bir yaklaşım içinde değilim. Siyasetin içerisinde de hayatın içinde olduğu gibi, iyiler de var kötüler de var. Tek tavsiyem, siyaseti bir birikimle yapmak, belli bir alanda elde edilen birikimin üzerine yapmak. Başarıları, birikimleri, kaliteyi siyasete taşımak lazım. Siyasetin Türkiye'ye, milletimize hizmet yolu olduğunu, esasen tarihi bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum."

BAŞARIYA ALIŞIĞIZ

Seniha Begüm ne okuyor şimdi?

Mustafa Şentop: O İstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirdi, şimdi akademisyen. İstanbul (Erkek) Lisesi mezunu. Öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam ediyor. Onun da sınav başarıları var, Türkiye 3'üncüsü olmuştu. Ben de üniversite sınavına girişte derece yapmıştım, ilk yüzlerde idim. Bunları övünmek için söylemiyorum, bunlar Allah'ın lütfu, şükrediyoruz; bu tür başarılara aile olarak alışık olduğumuzu ifade etmek için belirtiyorum. Allah çocuklarının başarılarını, güzelliklerini, sevinçlerini herkese göstersin.

Çocuklarınızın başarısına yönelik, bazı siyasetçilerden ve sosyal medyadan yöneltilen iddialar sizi üzüyor mu?

2013'de Selahaddin ile ilgili SBS'de (o zamanki liselere giriş sınavı) bütün soruları doğru cevaplaması sebebiyle, sosyal medyada hayatlarında bir tane doğru düzgün matematik problemi çözmeyi başaramamış insanların yazdığı tuhaf yazılara rastlıyorum zaman zaman. Başarı tesadüfi ise o bir keredir. Tekrarlanamaz. Selahaddin'in ilkokuldan beri sürekli devam eden başarıları var. Bir tesadüfi başarı mevzu bahis değil. Tamamen okul hayatında başarı yüzü görmeyen, okul hayatı başarısızlıklarla geçmiş, matematikten hiçbir şey anlayamamış kişilerin, küçük zekaların ve kirli ruhların zırvaları olarak görüyorum bu yaftalamaları. Siyaseti biz yapıyoruz; aileler, çocuklar siyasi aktör değil. Onları siyasetin, siyasi tartışmaların konusu yapmak büyük bir yanlış olur. Açık bir haksızlık, bir iftira var. Haksızlıklar bizi elbette üzüyor. Sadece kötülük için çalışan, çamur makinesi gibi çalışanlar mutlaka olacak. Bunların sıfırlanması mümkün değil. Bunlara da tahammül ediyoruz.

Selahaddin Şentop: Bunu aslında yaklaşık iki yıldır Twitter'da görüyorum. Hep aynı kalıp ile paylaşılıyor. Araştırmadan, sorgulama olmadan yazıldığı belli. İnsanların bu kadar kolay töhmet altında bıraktığını görünce psikolojimi buna göre ayarlıyorum artık. İnsanların niyetini biliyorum sonuçta. Babamın siyasi pozisyonundan ötürü, akılları sıra, benim üzerimden ona zarar vermeye çalışıyorlar.