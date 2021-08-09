Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi.
|09 Ağustos 2021 12:00
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Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen terör örgütü PKK mensubu 13 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan harekatı bölgesinde 13 teröristin tespit edildiği belirtildi.
Söz konusu teröristlerin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.
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