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Trendyol, Türkiye'nin ilk 'Decacorn'u oldu

Trendyol 1,5 milyar dolarlık yeni yatırım ile değerlemesini 16,5 milyar dolara çıkardı- Trendyol Kurucusu Demet Mutlu:- "Trendyol'un Türkiye'den çıkan ilk 'decacorn' olması sektörümüzün uluslararası arenadaki konumunu güçlendirecek"
09 Ağustos 2021 11:15
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Trendyol, Türkiye'nin ilk 'Decacorn'u oldu

Trendyol, 1,5 milyar dolarlık yeni yatırım turuyla değerlemesini 16,5 milyar dolara çıkararak "Decacorn" tanımına sahip ilk Türk teknoloji şirketi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni yatırım turu, Amerika'nın önde gelen yatırım fonlarından General Atlantic ve dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine yatırım yapan Japonya merkezli, SoftBank Investment Advisers yönetimindeki SoftBank Vision Fund 2 liderliğinde gerçekleşti.

Berlin merkezli Princeville Capital, ADQ (BAE) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) de yatırım turuna katıldı. Trendyol'un mevcut yatırımcısı Alibaba da bu sene başında şirkete 350 milyon dolar ek yatırım yapmıştı.

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol 1,5 milyar dolarlık yeni yatırım ile değerlemesini 16,5 milyar dolara çıkardı. Böylece Trendyol, değeri 10 milyar doları geçen şirketler için kullanılan "Decacorn" tanımına sahip ilk Türk teknoloji şirketi oldu.

Dünyanın en büyük teknoloji yatırımcılarından SoftBank Investment Advisers, bölgenin önemli yatırımcılarından ADQ ve Princeville Capital bu yatırım turuyla beraber Türkiye'deki ilk yatırımlarını gerçekleştirdi. Yeni yatırım turuyla birlikte, Trendyol'un hissedarlık yapısında Asya, Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Türkiye'den önemli yatırımcılar yer almış oldu. Trendyol, şirketin kurucuları ve Türkiye'deki üst düzey kadrosu tarafından yönetilmeye devam ediyor.

- "Ülkemize ve Trendyol'un geleceğine duyulan güvene teşekkür ediyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Trendyol Kurucusu Demet Mutlu konuya ilişkin olarak, şunları kaydetti:

"Bu yatırım turunda yer alan, dünyanın önde gelen yatırımcılarına ülkemize ve Trendyol'un geleceğine duydukları güven için teşekkür ediyoruz. Ülkemize son dönemdeki en yüksek uluslararası yatırımı getirmiş olmak bizim için bir gurur kaynağı. Ayrıca Trendyol'un Türkiye'den çıkan ilk 'decacorn' olması da sektörümüzün uluslararası arenadaki konumunu güçlendirecek. Bu yatırım Türkiye'nin dijital ekosistemine uluslararası ilgiyi artıracak ve sektörümüzün gelişmesine ciddi ivme kazandıracak. Tutkuyla çalışan ekibimize, yüzbinlerce iş ortağımıza ve bize güvenen 30 milyonu aşkın müşterimize bu başarı yolculuğunu bizimle paylaştıkları için teşekkür ediyoruz."

Mutlu, Türkiye'de milyonlarca kişilik istihdamı desteklediklerine vurgu yaparak, "Satıcılarımızın platformumuz üzerinden yürüttükleri operasyonları için yüzbinlerce kişi çalışırken, kargo dağıtımı, paketleme, müşteri hizmetleri gibi farklı sektörlerde de yüzbinlerce kişiye iş olanağı sağlıyoruz. Böylece doğrudan ve dolaylı, ekonomimize toplam 1,1 milyon kişilik istihdam katkısı yapıyoruz. 2023'te bu rakamı 2,4 milyon kişiye çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Ülkemizin yüksek bir büyüme potansiyeli var"

Trendyol Yönetim Kurulu Başkanı Evren Üçok, "Genç nüfusu, dünya standartlarındaki insan kaynağı ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'ndeki ( EMEA) stratejik konumu ile ülkemizin yüksek bir büyüme potansiyeli var. EMEA'nın e-ticaretteki lider oyuncusu olmak için, Türkiye'deki güçlü ekibimizden, teknoloji ve e-ticaretteki uzmanlığımızdan, ülkemizin ve iş ortaklarımızın kaliteli üretim kapasitesinden, pazarlama becerilerinden ve lojistik alanındaki deneyimlerinden güç alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, "Aldığımız yeni yatırımı değer yaratacak teknolojiler geliştirmek, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak lojistik ve teknolojik altyapı yatırımları yapmak, esnaf ve KOBİ'lerimizi dijitalleştirmek, Türk ürünlerinin e-ihracatını ve ülkemize döviz girişini artırmak için kullanacağız." ifadesini kullandı.

General Atlantic EMEA Bölgesi Genel Müdürü ve Tüketici Birimi Başkanı Melis Kahya Akar da konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Trendyol'un hızlı marketten dijital cüzdana uzanan kapsamlı pazaryeri modeli, Türkiye'deki ve dünyadaki müşterilerine rahatlık ve kolaylık sağlıyor. Trendyol'un bölgesel ve küresel e-ticaret arenasında devam eden büyümesini hızlandıracağı yönünde büyük bir potansiyel görüyoruz. General Atlantic olarak, yenilikçi iş modellerini büyütme konusunda dünya çapındaki deneyimlerimizle, müşterilere ve satıcılara kusursuz e-ticaret deneyimleri sağlarken aynı zamanda pozitif etki yaratma misyonlarını yerine getiren Trendyol ekibi ile işbirliği yapmaktan heyecan duyuyoruz."

SoftBank Investment Advisers Yönetici Ortağı Anthony Doeh, "Türkiye'nin lider super-app'i Trendyol, e-ticaret, ödeme sistemleri ve teslimat yetkinliklerini, moda gibi sektörlerdeki derin uzmanlığı ile başarılı bir şekilde entegre etti. Böylece yeni pazarlarda yüksek büyüme potansiyeline sahip benzersiz bir tüketici deneyiminin temelini atmış oldu. Dünyada birçok e-ticaret platformuna yatırım yapmış bir şirket olarak Trendyol ile işbirliğimizden büyük mutluluk duyuyoruz. EMEA'nın yükselen dijital liderlerinden biri olan Trendyol'un bu yolculuğunu desteklemeyi heyecanla bekliyoruz." dedi.

Princeville Capital Yönetici Ortağı Emmanuel DeSousa ise "EMEA bölgesi başta olmak üzere, dünyadaki önde gelen e-ticaret şirketlerinin yatırımcısı olarak, şirketin vizyonunu Türkiye ve EMEA bölgesinde hayata geçirmek için yetkin Trendyol ekibiyle işbirliği yapmaktan heyecan duyuyoruz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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