1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık görevlileri kırsaldaki Kovid-19 aşısı yapmak için kapı kapı geziyor

Ardahan İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir:- "Lütfen hepimiz birlikte mutlu olalım. Rica ediyoruz aşılarımızı olalım. Artık yoğun bakımlardaki yaşlılarımızın çilesini, nefes almakta zorlanan insanlarımızı görmeyelim"
09 Ağustos 2021 11:17
+Aa- Yazdır
Sağlık görevlileri kırsaldaki Kovid-19 aşısı yapmak için kapı kapı geziyor

- Ardahan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında hem filyasyon hem de aşı çalışmalarında görev alan sağlık personeli, kentin en ücra köşelerine kadar giderek engelli ve yaşlılara aşı yapıyor.

Kovid-19 salgını açısından sarıdan mavi kategoriye geçmeyi hedefleyen Ardahan'da, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan filyasyon ve aşı ekipleri, köylerde çeşitli nedenlerle aşı yaptıramayanların evlerine giderek aşılarını uyguluyor.

Kentte özellikle yaşlılar, engelliler ve randevu oluşturamadığı için aşı olamayanlar, evlerine kadar gelen sağlık ekiplerince yapılan aşı uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Mevsim normallerin üstünde seyreden kavurucu sıcağa aldırış etmeden kırsalda kapı kapı dolaşan sağlıkçılar vatandaşın aşısını yapmanın yanı sıra aşıya ilişkin sorularına da yanıt vererek endişelerini gideriyor.

Merkeze bağlı Kartalpınar köyüne giderek 67 yaşındaki Narın Halvaci'ye evinde üçüncü doz aşısını yapan aşı ekibi, kendisine salgına karşı alması gereken tedbirleri de anlattı.

Sağlık ekiplerine tek tek teşekkür ve dua eden Halvaci, "Allah devletimize zeval vermesin. Çok teşekkür ediyorum. Hizmet ayağımıza geldi. Kimsem olmadığı için aşıya gidemedim, aşı ekibi bana geldi. Ne kadar teşekkür etsem azdır." ifadelerini kullandı.

Aşı ekibi, daha sonra il merkezine bağlı Alagöz, Bayramoğlu, Ovapınar ve Tepeler köylerine giderek, buradaki vatandaşların aşısını yaptı.

- "Vatandaşımızın ayağına gitmeye devam edeceğiz"

Ardahan İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir, AA muhabirine, özellikle sağlık çalışanlarına verdikleri üstün çaba ve gayretten dolayı teşekkür etti.

Ardahan'ın en ücra noktasındaki vatandaşa ulaşmakta kararlı olduklarını vurgulayan Özdemir, "Sayın valimiz Hüseyin Öner'in talimatıyla her noktaya ulaşmaya çalışıyoruz. İmkanı olmayan, mağdur olan, yani aşı olmaya gelemeyen vatandaşımızın ayağına gitmeye devam edeceğiz. Yeter ki vatandaşlarımız aşı olsun, aşı olmakta istekli olsun, yeter ki çağrılarımıza karşılık versinler, özellikle de gençler ve orta yaşlar." ifadelerini kullandı.

Vaka artışının genç nüfusta yoğunlaştığına dikkati çeken Özdemir, gençlerin aşı olmasıyla toplum olarak mutlu günlerin kendilerini beklediğini ifade etti.

- "Yangınlardaki gibi Kovid-19'a karşı da seferber olalım"

Özdemir, "Artık gündemimizden bu salgını çıkaralım istiyoruz." diyerek, şunları kaydetti:

"Okullarımızın açılmasına kısa süre kaldı. Çocuklarımızın okullarına kavuşmasını istiyoruz. Ardahanlılar çok bilinçli ve değerli insanlar. Ben de bir Ardahanlı olarak hemşerilerimizin bu çağrımıza çok yakın ilgi duyacağına inanıyorum. Özellikle gençlerimize çağrımız var, aşı olsunlar. Çünkü pozitif vakalarımızın gençlerde yoğunlaştığını görüyoruz. Lütfen hepimiz birlikte mutlu olalım. Rica ediyoruz aşılarımızı olalım. Artık yoğun bakımlardaki yaşlılarımızın çilesini, nefes almakta zorlanan insanlarımızı görmeyelim. Devletin en tepesinden en alt kademesine kadar herkesin bize desteği var. Devletimiz büyük devlet. İmkanlar ayağımıza kadar geliyor. Ama biz bunu elimizin tersiyle itebiliyoruz. Bu devlete, bu millete yazık değil mi? Şu an ülkemizdeki yangınlarda seferber olduk, Kovid-19'a kaşı da seferber olalım lütfen."

Özdemir, kentte kısa süreliğine yaşanan aşı sıkıntısının da giderildiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Mersin ve Adana çevresi için sağanak uyarısı
09 Ağustos 2021 15:03		 Konya'da bir kişi yanlışlıkla hesabına yatırılan 28 bin avroyu sahibine iade etti
09 Ağustos 2021 14:09
Arkeoloji Müzesi'nde geometri tarihini değiştirecek tablet
09 Ağustos 2021 13:27		 Bahçeli: Üniversite baraj puanları düşürülsün
09 Ağustos 2021 13:19
İstanbul'da Hizbullah operasyonu: Gri kategoriye bir çizik
09 Ağustos 2021 13:15		 Samsun'da sağanak yağış nedeniyle derelerin su debisi yükseldi
09 Ağustos 2021 13:08
2 bölge hariç, orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
09 Ağustos 2021 12:51		 Tıp öğrencisi Bilge, tatile giderken kazada hayatını kaybetmiş
09 Ağustos 2021 12:13
Muğla'da devam eden 5 yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
09 Ağustos 2021 12:12		 Aile Bakanlığı, salgının kadın konukevi hizmetlerine etkisini araştırdı
09 Ağustos 2021 12:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:20 - Öğretmen eşler, mazeret tayini için Bakanlıkları bekliyor15:11 - Kemerini takmayınca feci bir şekilde hayatını kaybetti15:03 - Mersin ve Adana çevresi için sağanak uyarısı15:02 - AK Parti MYK toplandı14:50 - Türkiye'de rekabet hukuku alanında ilk uzlaşma kararı alındı14:45 - Kemerköy Termik Santrali'nde elektrik üretimine başlandı
14:25 - TOKİ'den 'yurt binasını yarı fiyatına satışa çıkarıldığı' iddiasına yanıt14:24 - 'Bu yılın fındık fiyatı en az 35 lira olarak açıklanmalıdır'14:22 - BM İklim Değişikliği Paneli: İklim değişikliği yaygın, hızlı ve yoğun14:18 - Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım14:09 - Konya'da bir kişi yanlışlıkla hesabına yatırılan 28 bin avroyu sahibine iade etti14:04 - Hadımköy'de kaybolan 3 çocuk aranıyor
14:00 - Yedi personel genel müdürü özelinde MEB'deki personel politika çıkmazının sebepleri13:50 - Sözleşmeli bilişim personeline rekor ücret! Brüt 43.864 TL13:45 - Nusaybin'de bir terörist etkisiz hale getirildi13:43 - Kitapçıda 'tecavüz' notu, polisi harekete geçirdi13:42 - Öğretmen mazeret tayin başvuruları sorunlu başladı
13:31 - Erdoğan'ın görev onay desteği muhalefette arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
5 kamu kurumu toplamda 213 personel almak için ilana çıktı
'Şentop' ailesi, sınavlarda ailecek ilk 100'deler
Manavgat'ta yanmayan tek yer Belediye Başkanı'nın villası!
Ak Parti MYK toplantısında 2 önemli gündem masada
'Altın'da psikolojik harp!
Danıştay'dan, Rektör ve Genel sekreter için mobbingden lüzum-u muhakeme kararı
Sözleşmeli bilişim personeline rekor ücret! Brüt 43.864 TL
Yeni YÖK Başkanından çözüm bekleyen bazı konular!
Cinsel tacizden atılan memuru akıl hastalığı kurtardı
Erdoğan'ın görev onay desteği muhalefette arttı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Gerçekler 1
kedi günü 1
sabah sözlüğün kapısını açmak 1
meşale söndü 1
sözlükte yalnız kalmak 1
kozalak 2
Trt spor yıldız 1
kararlılık 3
sude 1
imparatorlukların yükselişi Osmanlı 1
SON İLANLAR
Halkbank banko hizmetleri asistanı alacak
Tarım Kredi Koop.Ankara ve Kayseri Bölge Birliklerine 83 personel alacak
TEİAŞ 101 işçi almak için ilana çıktı
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 5 bilişim personeli alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankaya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 22 bilişim personeli alacak
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam