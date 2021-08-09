Sağlık görevlileri kırsaldaki Kovid-19 aşısı yapmak için kapı kapı geziyor

- Ardahan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında hem filyasyon hem de aşı çalışmalarında görev alan sağlık personeli, kentin en ücra köşelerine kadar giderek engelli ve yaşlılara aşı yapıyor.

Kovid-19 salgını açısından sarıdan mavi kategoriye geçmeyi hedefleyen Ardahan'da, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan filyasyon ve aşı ekipleri, köylerde çeşitli nedenlerle aşı yaptıramayanların evlerine giderek aşılarını uyguluyor.

Kentte özellikle yaşlılar, engelliler ve randevu oluşturamadığı için aşı olamayanlar, evlerine kadar gelen sağlık ekiplerince yapılan aşı uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Mevsim normallerin üstünde seyreden kavurucu sıcağa aldırış etmeden kırsalda kapı kapı dolaşan sağlıkçılar vatandaşın aşısını yapmanın yanı sıra aşıya ilişkin sorularına da yanıt vererek endişelerini gideriyor.

Merkeze bağlı Kartalpınar köyüne giderek 67 yaşındaki Narın Halvaci'ye evinde üçüncü doz aşısını yapan aşı ekibi, kendisine salgına karşı alması gereken tedbirleri de anlattı.

Sağlık ekiplerine tek tek teşekkür ve dua eden Halvaci, "Allah devletimize zeval vermesin. Çok teşekkür ediyorum. Hizmet ayağımıza geldi. Kimsem olmadığı için aşıya gidemedim, aşı ekibi bana geldi. Ne kadar teşekkür etsem azdır." ifadelerini kullandı.

Aşı ekibi, daha sonra il merkezine bağlı Alagöz, Bayramoğlu, Ovapınar ve Tepeler köylerine giderek, buradaki vatandaşların aşısını yaptı.

- "Vatandaşımızın ayağına gitmeye devam edeceğiz"

Ardahan İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir, AA muhabirine, özellikle sağlık çalışanlarına verdikleri üstün çaba ve gayretten dolayı teşekkür etti.

Ardahan'ın en ücra noktasındaki vatandaşa ulaşmakta kararlı olduklarını vurgulayan Özdemir, "Sayın valimiz Hüseyin Öner'in talimatıyla her noktaya ulaşmaya çalışıyoruz. İmkanı olmayan, mağdur olan, yani aşı olmaya gelemeyen vatandaşımızın ayağına gitmeye devam edeceğiz. Yeter ki vatandaşlarımız aşı olsun, aşı olmakta istekli olsun, yeter ki çağrılarımıza karşılık versinler, özellikle de gençler ve orta yaşlar." ifadelerini kullandı.

Vaka artışının genç nüfusta yoğunlaştığına dikkati çeken Özdemir, gençlerin aşı olmasıyla toplum olarak mutlu günlerin kendilerini beklediğini ifade etti.

- "Yangınlardaki gibi Kovid-19'a karşı da seferber olalım"

Özdemir, "Artık gündemimizden bu salgını çıkaralım istiyoruz." diyerek, şunları kaydetti:

"Okullarımızın açılmasına kısa süre kaldı. Çocuklarımızın okullarına kavuşmasını istiyoruz. Ardahanlılar çok bilinçli ve değerli insanlar. Ben de bir Ardahanlı olarak hemşerilerimizin bu çağrımıza çok yakın ilgi duyacağına inanıyorum. Özellikle gençlerimize çağrımız var, aşı olsunlar. Çünkü pozitif vakalarımızın gençlerde yoğunlaştığını görüyoruz. Lütfen hepimiz birlikte mutlu olalım. Rica ediyoruz aşılarımızı olalım. Artık yoğun bakımlardaki yaşlılarımızın çilesini, nefes almakta zorlanan insanlarımızı görmeyelim. Devletin en tepesinden en alt kademesine kadar herkesin bize desteği var. Devletimiz büyük devlet. İmkanlar ayağımıza kadar geliyor. Ama biz bunu elimizin tersiyle itebiliyoruz. Bu devlete, bu millete yazık değil mi? Şu an ülkemizdeki yangınlarda seferber olduk, Kovid-19'a kaşı da seferber olalım lütfen."

Özdemir, kentte kısa süreliğine yaşanan aşı sıkıntısının da giderildiğini sözlerine ekledi.