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Afganistanlı genç kaybettiği babasına 10 yıl sonra Türkiye'de kavuştu

İsveç'te yaşayan Afganistan uyruklu Mustafa M, iç savaştan kaçmak için çıktıkları göç yolculuğunda Pakistan-İran sınırında kaybettiği babasının izine tesadüfen gördüğü bir fotoğraf sayesinde ulaştı- Baba ve oğul, 10 yıl sonra Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğünde gözyaşlarıyla buluştu- Mustafa M.:- "Yıllarca kaybolan babam ve ağabeyimden hiçbir haber alamadık"- Baba Abbas M.:- "Her zaman Allah'a dua ediyordum çocuklarımla tekrar bulaşabilmek için, çok şükür dualarım kabul oldu"
09 Ağustos 2021 11:20
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- İsveç'te yaşayan Afganistan uyruklu Mustafa M, 10 yıl önce Afganistan'da yaşanan iç savaştan canlarını kurtarmak için ülkelerinden ayrıldıktan sonra göç yolunda kaybettiği babasına kavuşmanın sevincini yaşadı.

Afganistan'ın Logar vilayetindeki saldırılarda üç amcasını kaybeden Mustafa M. (20), henüz ilkokul çağlarındayken ailesinin güvenli bir yaşam sürmesini amaçlayan babasının önderliğine 4 kardeşi ve annesi ile ülkeden ayrıldı.

Aile, yaklaşık bir yıl Pakistan'da kaldıktan sonra bir gece vakti yasa dışı yollardan İran'a geçmek istedikleri sırada baba Abbas ile kardeşlerden Javad'ı yaşanan kargaşada kaybetti.

Göç yolculuğunda ailesi bölünen Mustafa M, bir süre İran'da kaldıkları üç kardeşi ve annesi ile Türkiye üzerinden Yunanistan'a, oradan da İsveç'e ulaştı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) sığınma taleplerinin kabul edilmesinin ardından yerleştikleri İsveç'te eğitimini tamamlayarak Karlskrona şehrinde eğitimci asistanı olarak çalışmaya başlayan Mustafa M, yıllardır haber alamadığı babası ve ağabeyinin izini sürmeye devam etti.

İsveç'e sığınan Afganistan uyruklu biriyle geçen yıl görüşmesinde, bu kişinin babasıyla fotoğrafı olduğunu tesadüfen fark eden Mustafa M, fotoğrafın üç yıl önce İstanbul'da çekildiğini öğrenerek umutla yollara düştü.

Uçakla geldiği Ankara'da Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne başvuran Mustafa M, GöçNet veri tabanı aracılıyla babasının Nevşehir'de yaşadığını öğrendi.

Nevşehir Göç İdaresi Müdürlüğü ile irtibat kurarak durumu teyit eden Mustafa M, yılladır aradığı kimi zaman yaşadığından umudunu kestiği babasına kavuşmak üzere kente geldi.

Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğünün bekleme salonunda buluşan Mustafa M. ve babası Abbas M. sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Mustafa M, İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelince irtibat sağlanan babasıyla ile bir araya gelmeye hazırlandığı sırada AA muhabirine yaptığı açıklamada, buluşmanın heyecanıyla geceleri uyuyamadığını belirtti.

- "Fotoğrafı görünce yaşadığını anladık"

Mustafa M, İsveç'ten Türkiye'ye uzanan kavuşma serüvenini şöyle anlattı:

"Afganistan'dan ailece gittiğimiz Pakistan'da bir yıl kaldık. Bir gece vakti İran'a geçtiğimizde babamı ve ağabeyimi bulamadık. Biz annem ve kardeşlerimle 2 yıl İran'da kalıp bir akrabamızın yaşadığı İsveç'e gittik. İsveç bizi sığınmacı olarak kabul etti, 2019 yılında da İsveç vatandaşı olduk. Yıllarca kaybolan babam ve ağabeyimden hiçbir haber alamadık. Annemin bir arkadaşının damadı İsveç'e geldi, bize 3-4 yıl önce babamla İstanbul'da görüştüğünü söyledi. Göç İdareleri Genel Müdürlüğüne başvurarak babamın adresini bulmaya çalıştım ve buldum. Babamın ölüp ölmediğini bilmiyorduk. Fotoğrafı görünce yaşadığını anladık, çok farklı bir duyguydu bu. Kaybolan abimle ilgili ise hiç bilgimiz yok, Pakistan'da mı kaldı, İran'da mı yoksa başka bir yerde mi veya yaşamıyor mu bilmiyoruz."

Mustafa M, gelişmeleri takip ettiği ülkesinin durumuna çok üzüldüğünü sözlerine ekledi.

- "İran'a geçerken düştüm ve ayağım kırılmıştı"

Baba Abbas M. ise yıllarca aramasına rağmen ailesinin izine ulaşamadığını ve büyük üzüntü çektiğini belirtti.

Ailece yaşadıklarının bir insanlık dramı olduğunu ifade eden Abbas M, "Her zaman Allah'a dua ediyordum, çocuklarımla tekrar bulaşabilmek için çok şükür dualarım kabul oldu. Afganistan'da üç kardeşim öldü, ben de can tehlikesi nedeniyle Pakistan'a gittim. Oradan İran'a geçerken de ailemi kaybettim. İran'a geçerken düştüm ve ayağım kırılmıştı. Kırık ayakla ailemi aradım ama bulamadım. Büyük çocuğum da kaybolmuştu belki birbirlerini bulmuşladır diyordum ama oğluma şimdi sordum ondan haberleri yokmuş." diye konuştu.

Abbas M, BMMYK'ya başvurarak yıllar sonra kavuştuğu ailesiyle İsveç'te yaşamak istediğini, bu konuda yetkililerden yardım talep söyledi.

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Anadolu Ajansı
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