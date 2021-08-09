Ruhsatları askıya alınan havalimanı taksicileri, taksimetrelerini güncelletiyor

- İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), belirlenen şartları uygulamadıkları gerekçesiyle güzergah kullanım izin belgeleri askıya alınan yüzlerce taksici araçlarının taksimetrelerini güncelletiyor.

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM), 23 Temmuz'da fahiş fiyat, uzun yoldan dolandırma, yolcudan daha fazla ücret alma gibi kronikleşmiş birçok sorunun önüne geçmek için UKOME'nin belirlediği şartları uygulamadığı için 397 aracın güzergah kullanım izin belgesini askıya aldı.

Taksici temsilcileri ile İBB yetkilileri 26 Temmuz'da uzlaşma sağladı ve taksilerin çalışma ruhsatları yeniden aktif hale getirildi. Taksicilerden yaklaşık dörtte biri, UKOME şartlarını yerine getirmesine rağmen büyük kısmı gerekenleri yapmadı. Bu nedenle 302 havalimanı taksisinin çalışma ruhsatı 30 Temmuz'da yeniden askıya alındı.

Güncel Taksimetre Metrolojik Muayene Belgesi'nin ibrazına kadar "şartlı yaptırım" ve "çalışma ruhsatlarının tekrar askıya alınması"yla karşı karşıya kalan havalimanı taksicileri, Bayrampaşa'daki taksimetre firmasının yolunu tuttu. Günlerdir firma önünde kuyruk oluşturan şoförler araçlarının taksimetrelerini ayarlatıyor.

Araçların yüzde 40'ının taksimetrelerinin güncellendiğini belirten yetkililer, çalışmalarının hafta içine kadar sürebileceğini ifade etti.

- 50 kilometrede 13 liralık fark tespit edilmişti

Havalimanından bindikleri taksilerden kendilerine farklı fatura kesildiğini iddia eden müşterilerin şikayetiyle başlatılan denetimlerde, bazı taksilerin müşteriden fazla para aldığı belirlenmişti.

Yapılan incelemelerde, bazı taksilerin taksimetre kalibrasyon değerinin hatalı olduğu ortaya çıktı. Tekerleğin bir tur dönmesiyle mesafeyi belirlemeye yarayan "K sabiti" ayarlamasında kullanılan taksimetre kalibrasyon değerinin artırıldığı, bunun sonucunda 50 kilometrelik mesafenin gerçek fiyatı 164,75 lira iken taksimetrenin 177,55 lira yazdığı görüldü.

İsmini vermek istemeyen bir havalimanı taksicisi, 3 yıldan bu yana aynı taksimetreyle çalıştığını ve bu durumdan haberinin olmadığını söyledi.

Ruhsatlarının askıya alması üzerine durumu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirdiklerini belirten taksici, "Bakanlıktan gelen yetkililer bizi denetledi ve taksimetremizde hata olduğunu söyledi. Bu hatanın bizden kaynaklanmayacağını, bazı rakamların hatalı olduğunu belirtti. Bizim bundan haberimiz yok. Taksimetreyi kooperatifimizin kararıyla taktık. Fazla yazdığını öğrenince cihazımı başka taksimetre firmasında test yaptırdım. Testin sonucunda taksimetrede kalibrasyon hatası olduğunu söylediler. Ben de taksimetremi değiştirdim. Cihazımızda artık bir sorun artık." diye konuştu.

En Taksi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dönmezoğlu da taksimetrelerinde kusur bulunmadığını savunarak, "Taksimetrelerimizin yazılımla fazla yazdırıldığı tamamen asılsız bir iddiadır. Tek amacı firmamızı ve iş ortaklarımızı yıpratmaktır." dedi.

Dönmezoğlu, taksimetrelerin denetim yetkisinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında olduğuna değinerek, iddialar üzerine denetim sürecinin başladığını söyledi.

Taksimetrelerin regülasyon gereği yıllık olarak ayar ve tarife güncellemesi yapılan ve uzaktan müdahale edilemeyen cihazlar olduğunu kaydeden Dönmezoğlu, "Bizim bu konudaki donanımımız ve yazılımımız Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından denetlenmiş ve onaylanmıştır. Kurban Bayramı döneminde çeşitli basın organlarında çıkan iddialar üzerine taksimetrelerimizin tamamı denetimden geçiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın bir toleransı var, yüzde 2. 100 liralık bir yolculukta yüzde 2 tolerans var. 100 liralık bir yolculuk 98 lira da tutabilir, 102 lira da tutabilir. Yapılan denetimde araçların sadece yüzde 3'ünde 0,10 lira ile 0,90 lira arası tolerans üstü sapma tespit edildi. Bu araçlarla ilgili ayarlar güncellendi." diye konuştu.