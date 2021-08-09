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Ordu'da minibüs dereye yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Ordu'nun Gölköy ilçesinde minibüsün dereye yuvarlanması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
|09 Ağustos 2021 11:24
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Mustafa Çakıcı yönetimindeki 52 ABP 821 plakalı minibüs, ilçeye bağlı Direkli Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Dere yatağına düşen minibüsün sürücüsü ile beraberindeki Güleser ve Tuğçe Kaya yaralandı. Gölköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Güleser Kaya, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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