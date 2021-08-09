Öğretmen mazeret tayin başvuruları sorunlu başladı
|09 Ağustos 2021 13:42
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Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü öğretmenlerin mazeret tayin başvurularını almaya başladı. Ancak sistemde sorun olduğu için bir çok öğretmene "Başvuru Yapmanız Mümkün Değildir. Aşağıdaki bilgilere göre kayıtlarınızın güncellenmesini sağlayınız" hatası çıkmaktadır.
İşte çıkan hatalı mesaj
Mazeret tayin başvurusu kapsamında, aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri
ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvuruları alınacak.
MEBBİS üzerinden başvuru yapmak için tıklayınız.
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