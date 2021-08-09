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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olimpiyat mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından olimpiyatlarda madalya alan Türk sporcuları kutladı.
09 Ağustos 2021 11:34
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olimpiyat mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyatlarda madalya alan sporcuları tebrik etti.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Erdoğan, şunları kaydetti:

"#Tokyo2020'den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Milli Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum.

Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye'yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır. Teşekkürler #TeamTürkiye."
Memurlar.Net
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