Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olimpiyat mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından olimpiyatlarda madalya alan Türk sporcuları kutladı.
|09 Ağustos 2021 11:34
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyatlarda madalya alan sporcuları tebrik etti.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Erdoğan, şunları kaydetti:
"#Tokyo2020'den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Milli Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum.
Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye'yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır. Teşekkürler #TeamTürkiye."
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