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İçişleri, Ohal Komisyonundan Kabul kararı alanları 8 aydır başlatmıyor

İçişleri Bakanlığı, OHAL Komisyonundan kabul kararı alan emniyet personelinin 2020 yılı Aralık ayından bu yana göreve başlatmıyor.
10 Ağustos 2021 00:03
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İçişleri, Ohal Komisyonundan Kabul kararı alanları 8 aydır başlatmıyor

Bilindiği üzere, KHK ile ihraç edilen kamu personelinin göreve iadelerine OHAL Komisyonu bakmaktadır.

OHAL Komisyonu ise, incelediği dosyalarda, kişi beraat veya takipsizlik almış olsa dahi, bazen kurumsal görüş bazen de suç olmamasına rağmen FETÖ ile ilişkili kurumlarla çalışmış olmadan dolayı, genel olaraK red kararı vermektedir. Komisyonun iade verdiği kararlarda mutlak surette ilgili kurumun olumlu görüşü de yer almaktadır.

Diğer taraftan, 7075 sayılı OHAL Komisyonunun kurulmasına dair Kanunun 10/A maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"... Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından başvurunun kabulü kararı verilenlerden, eski kadro, rütbe veya unvanına atanması ilgili bakan onayı ile uygun görülmeyenler ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyelerinde kurulan araştırma merkezlerinde bu madde esaslarına göre istihdam edilir. "

Bu hükme göre, 3 Bakanlıkta, OHAL Komisyonunun göreve iade etmesine rağmen Bakan onayıyla göreve iadesi uygun görülmeyenler Araştırma Merkezlerinde istihdam edilecektir.

Ancak bu düzenlemeye rağmen, OHAL Komisyonu kararıyla, FETÖ ile ilişkisi olmadığına karar verilerek göreve iadesi uygun görülen 200 emniyet mensubu, 2020 yılı Aralık ayından bu yana göreve başlatılmamıştır.
Memurlar.Net - Özel

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