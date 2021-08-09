1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Arkeoloji Müzesi'nde geometri tarihini değiştirecek tablet

Babil'e ait 3 bin 700 yıllık tablet, yıllardır İstanbul'da sergileniyor. İstanbul'a gelerek inceleme yapan Avustralyalı bir matematikçi, 3 bin 700 yıllık bir kil tablet üzerinde bilinen en eski uygulamalı geometri örneği olduğunu açıkladı.
09 Ağustos 2021 13:27
+Aa- Yazdır
Arkeoloji Müzesi'nde geometri tarihini değiştirecek tablet

İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal ise, "Üzerindeki geometrik ayrıntılardan ilk matematik tablet olduğu düşünülse de aslında biz arkeologlar biliyoruz ki bu daha öncelere dayanıyor" dedi.

EN ESKİ UYGULAMALI GEOMETRİ ÖRNEĞİ

Avustralyalı bilim insanlarına göre, Babilliler, trigonometriyi ünlü Yunan filozof ve matematikçi Pisagor'dan bin yıl önce keşfetti.

Matematik tarihini yeniden yazan 3 bin 700 yıllık Si.427 adlı tabletin üzerinde yer alan şekiller, onun arazi ölçek için kullanıldığını ortaya koydu. M.Ö. 1900 ile 1600 yıllarına tarihlenen, antik Babil'e ait olan ve Si.427 olarak adlandırılan tablet 1894'te, Irak'ın başkenti Bağdat'taki Sippar'da çıkarıldı. Ancak tablet, Avustralya'daki New South Wales Üniversitesi'nden Dr. Daniel Mansfield tarafından analiz edilene kadar anlaşılamadı. Mansfield, 3 bin 700 yıllık bir kil tablet üzerinde bilinen en eski uygulamalı geometri örneği olduğunu açıkladı.

"İLK VE TEK OLDUĞU KONUSUNDA AYNI FİKİRDE DEĞİLİZ"

Tablet, yıllardır İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal, "İlginç bir durum. Yaklaşık 20 yıldır teşhirde olan bir eserden bahsediyoruz. Tablet gerçekten çok önemli bir tablet. 1894 yılında Osman Hamdi Bey'in yönlendirmesiyle bir Fransız Arkeologun çalışmalarıyla keşfedildi. Üzerindeki geometrik şekillerden dolayı geometriyle ilişkilendiriliyor. Avustralya'daki New South Wales Üniversitesi'nden Dr. Daniel Mansfield tarafından yapılan araştırmayı ülkemizde yaptıktan sonra gündeme geldi. Üzerindeki geometrik ayrıntılardan ilk matematik tablet olduğu düşünülse de aslında biz arkeologlar biliyoruz ki bu daha öncelere dayanıyor. Araştırmada Pisagor teoremi ile ilişkilendirildi. Oradan hareketle bu tabletin bir kadastral belge olduğuyla matematik biliminden faydalandığı öne sürülüyor. İlk olduğu konusunda ve tek olduğu konusunda aynı fikirde değiliz" diye konuştu.

Müze müdürü Asal, ilginç konulu tabletler ile birlikte yeni bir sergi düzenleneceğini de belirterek, "Şu an eserin içinde olduğu vitrin ilginç konulu tablet örneklerimizin yer aldığı bir vitrin. Bu kadar gündeme geldikten sonra biz buradan belli başlı onun kadar önemli olan başka konular da var, mesela bir muska veya bir çarpım tablosu bu tabletleri gün yüzüne çıkarma niyetindeyiz" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Balıkesir'deki motosiklet kazasında ölen zabıta memurunun cenazesi defnedildi
09 Ağustos 2021 15:25		 Mersin ve Adana çevresi için sağanak uyarısı
09 Ağustos 2021 15:03
Konya'da bir kişi yanlışlıkla hesabına yatırılan 28 bin avroyu sahibine iade etti
09 Ağustos 2021 14:09		 Bahçeli: Üniversite baraj puanları düşürülsün
09 Ağustos 2021 13:19
İstanbul'da Hizbullah operasyonu: Gri kategoriye bir çizik
09 Ağustos 2021 13:15		 Samsun'da sağanak yağış nedeniyle derelerin su debisi yükseldi
09 Ağustos 2021 13:08
2 bölge hariç, orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
09 Ağustos 2021 12:51		 Tıp öğrencisi Bilge, tatile giderken kazada hayatını kaybetmiş
09 Ağustos 2021 12:13
Muğla'da devam eden 5 yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
09 Ağustos 2021 12:12		 Aile Bakanlığı, salgının kadın konukevi hizmetlerine etkisini araştırdı
09 Ağustos 2021 12:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:20 - Öğretmen eşler, mazeret tayini için Bakanlıkları bekliyor15:11 - Kemerini takmayınca feci bir şekilde hayatını kaybetti15:03 - Mersin ve Adana çevresi için sağanak uyarısı15:02 - AK Parti MYK toplandı14:50 - Türkiye'de rekabet hukuku alanında ilk uzlaşma kararı alındı14:45 - Kemerköy Termik Santrali'nde elektrik üretimine başlandı
14:25 - TOKİ'den 'yurt binasını yarı fiyatına satışa çıkarıldığı' iddiasına yanıt14:24 - 'Bu yılın fındık fiyatı en az 35 lira olarak açıklanmalıdır'14:22 - BM İklim Değişikliği Paneli: İklim değişikliği yaygın, hızlı ve yoğun14:18 - Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım14:09 - Konya'da bir kişi yanlışlıkla hesabına yatırılan 28 bin avroyu sahibine iade etti14:04 - Hadımköy'de kaybolan 3 çocuk aranıyor
14:00 - Yedi personel genel müdürü özelinde MEB'deki personel politika çıkmazının sebepleri13:50 - Sözleşmeli bilişim personeline rekor ücret! Brüt 43.864 TL13:45 - Nusaybin'de bir terörist etkisiz hale getirildi13:43 - Kitapçıda 'tecavüz' notu, polisi harekete geçirdi13:42 - Öğretmen mazeret tayin başvuruları sorunlu başladı
13:31 - Erdoğan'ın görev onay desteği muhalefette arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
 
13:30
 5 kamu kurumu toplamda 213 personel almak için ilana çıktı
 
 
10:53
 'Şentop' ailesi, sınavlarda ailecek ilk 100'deler
 
 
10:05
 Manavgat'ta yanmayan tek yer Belediye Başkanı'nın villası!
 
 
07:57
 Ak Parti MYK toplantısında 2 önemli gündem masada
 
 
07:15
 'Altın'da psikolojik harp!
 
 
00:04
 Danıştay'dan, Rektör ve Genel sekreter için mobbingden lüzum-u muhakeme kararı
 
 
13:50
 Sözleşmeli bilişim personeline rekor ücret! Brüt 43.864 TL
 
 
10:15
 Yeni YÖK Başkanından çözüm bekleyen bazı konular!
 
 
09:44
 Cinsel tacizden atılan memuru akıl hastalığı kurtardı
 
 
13:31
 Erdoğan'ın görev onay desteği muhalefette arttı
 
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
meşale söndü 1
kozalak 2
sözlükte yalnız kalmak 1
türkçedeki formüller 2
Kata 1
çok gezen mi bilir çok okuyan mı 3
Estetik cerrahi 2
kısır döngü 1
insanları kitaplar gibi düşünün 1
Yaş aldıkça sadeleşmek 2
SON İLANLAR
Halkbank banko hizmetleri asistanı alacak
Tarım Kredi Koop.Ankara ve Kayseri Bölge Birliklerine 83 personel alacak
TEİAŞ 101 işçi almak için ilana çıktı
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 5 bilişim personeli alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankaya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 22 bilişim personeli alacak
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam