1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tıp öğrencisi Bilge, tatile giderken kazada hayatını kaybetmiş

Balıkesir'de dün sabah saatlerinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Bilge Toker'in, Ayvalık'taki ailesinin yanına tatile gittiği öğrenildi. Bilge Toker'in, ablası Dr. İlke Toker Önder gibi doktor olma hayali kurduğu öğrenildi.
09 Ağustos 2021 12:13
+Aa- Yazdır
Tıp öğrencisi Bilge, tatile giderken kazada hayatını kaybetmiş

Zonguldak'tan İzmir'e doğru seyir halinde olan Kerem Başol idaresindeki 41 EF 283 plakalı otobüs, Balıkesir-Edremit kara yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında virajı alamayarak, takla atıp, boş araziye yuvarlandı. 15 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı kazada, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Bilge Toker de yaşamını yitirdi. Bilge Toker'in, eğitimi süresi boyunca Düzce'de babası emekli Ziraat Mühendisi Hüseyin Toker ve annesi emekli Öğretmen Hatice Toker ile birlikte yaşadığı, ailesinin yaz tatilini geçirmek için Ayvalık'taki yazlıklarına geldiği, kendisinin ise stajının ardından ailesinin yanına tatile gitmek istediği öğrenildi.

Bilge Toker'in, ablası Dr. İlke Toker Önder gibi doktor olma hayali kurduğu belirtildi.

Bilge Toker için, Saatli Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenleneceği bildirilirken, Düzce Üniversitesi'nden de Bilge Toker için taziye mesajı yayınlandı. Mesajda, "Üniversitemiz Tıp Fakültesi intern öğrencisi Bilge Toker'in Balıkesir'de yaşanan trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Öğrencimiz Bilge Toker'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı, sabır; aynı kazada yaralanan Tıp Fakültesi öğrencimiz Ayşegül Kısa'ya acil şifalar diliyoruz" denildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Balıkesir'deki motosiklet kazasında ölen zabıta memurunun cenazesi defnedildi
09 Ağustos 2021 15:25		 Mersin ve Adana çevresi için sağanak uyarısı
09 Ağustos 2021 15:03
Konya'da bir kişi yanlışlıkla hesabına yatırılan 28 bin avroyu sahibine iade etti
09 Ağustos 2021 14:09		 Arkeoloji Müzesi'nde geometri tarihini değiştirecek tablet
09 Ağustos 2021 13:27
Bahçeli: Üniversite baraj puanları düşürülsün
09 Ağustos 2021 13:19		 İstanbul'da Hizbullah operasyonu: Gri kategoriye bir çizik
09 Ağustos 2021 13:15
Samsun'da sağanak yağış nedeniyle derelerin su debisi yükseldi
09 Ağustos 2021 13:08		 2 bölge hariç, orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
09 Ağustos 2021 12:51
Muğla'da devam eden 5 yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
09 Ağustos 2021 12:12		 Aile Bakanlığı, salgının kadın konukevi hizmetlerine etkisini araştırdı
09 Ağustos 2021 12:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:25 - Balıkesir'deki motosiklet kazasında ölen zabıta memurunun cenazesi defnedildi15:20 - Öğretmen eşler, mazeret tayini için Bakanlıkları bekliyor15:11 - Kemerini takmayınca feci bir şekilde hayatını kaybetti15:03 - Mersin ve Adana çevresi için sağanak uyarısı15:02 - AK Parti MYK toplandı14:50 - Türkiye'de rekabet hukuku alanında ilk uzlaşma kararı alındı
14:45 - Kemerköy Termik Santrali'nde elektrik üretimine başlandı14:25 - TOKİ'den 'yurt binasını yarı fiyatına satışa çıkarıldığı' iddiasına yanıt14:24 - 'Bu yılın fındık fiyatı en az 35 lira olarak açıklanmalıdır'14:22 - BM İklim Değişikliği Paneli: İklim değişikliği yaygın, hızlı ve yoğun14:18 - Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım14:09 - Konya'da bir kişi yanlışlıkla hesabına yatırılan 28 bin avroyu sahibine iade etti
14:04 - Hadımköy'de kaybolan 3 çocuk aranıyor14:00 - Yedi personel genel müdürü özelinde MEB'deki personel politika çıkmazının sebepleri13:50 - Sözleşmeli bilişim personeline rekor ücret! Brüt 43.864 TL13:45 - Nusaybin'de bir terörist etkisiz hale getirildi13:43 - Kitapçıda 'tecavüz' notu, polisi harekete geçirdi
13:42 - Öğretmen mazeret tayin başvuruları sorunlu başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
5 kamu kurumu toplamda 213 personel almak için ilana çıktı
'Şentop' ailesi, sınavlarda ailecek ilk 100'deler
Manavgat'ta yanmayan tek yer Belediye Başkanı'nın villası!
Ak Parti MYK toplantısında 2 önemli gündem masada
'Altın'da psikolojik harp!
Danıştay'dan, Rektör ve Genel sekreter için mobbingden lüzum-u muhakeme kararı
Sözleşmeli bilişim personeline rekor ücret! Brüt 43.864 TL
Yeni YÖK Başkanından çözüm bekleyen bazı konular!
Cinsel tacizden atılan memuru akıl hastalığı kurtardı
Erdoğan'ın görev onay desteği muhalefette arttı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Gerçekler 1
kedi günü 1
sabah sözlüğün kapısını açmak 1
meşale söndü 1
sözlükte yalnız kalmak 1
kozalak 2
Trt spor yıldız 1
kararlılık 3
sude 1
imparatorlukların yükselişi Osmanlı 1
SON İLANLAR
Halkbank banko hizmetleri asistanı alacak
Tarım Kredi Koop.Ankara ve Kayseri Bölge Birliklerine 83 personel alacak
TEİAŞ 101 işçi almak için ilana çıktı
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 5 bilişim personeli alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankaya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 22 bilişim personeli alacak
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam