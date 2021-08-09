Kırım Haber Ajansı'nın Türkiye müdürü ofisinde ölü bulundu
|09 Ağustos 2021 12:22
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Türkçe, Rusça, İngilizce yayın yapan Kırım Haber Ajansı'nın (QHA) Türkiye Ofisi Müdürü Aydın Taş hayatını kaybetti.
QHA'nın internet sitesinde Taş'ın ölümüne ilişkin, "Kırım Haber Ajansı'nın Türkçe Yayın Yönetmeni Aydın Taş bugün hayatını kaybetti. QHA olarak Türkçe Yayın Yönetmenimiz Aydın Taş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" ifadelerine kullanılırken ölüm nedenine dair bir bilgiye ise yer verilmedi.
Cinayet şüphesi
İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi Gazeteci Vedat Yenerer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Taş'ın öldürülmüş olabileceğini iddia etti.
Yenerer paylaşımında, "Kırım Haber Ajansı (QHA) Türkiye Yayın Müdürü, Aydın Taş, Ankara'da QHA Türkiye Temsilciliğinde SİCİMLE BOĞULMUŞ olarak ölü bulunmuştur. Polis incelemesi sürüyor. ESRARENGİZ ölüm Kırım Milli Meclisi çevresindeki 4. ölüm olmuştur. Türk milliyetçisi Taş, Azerbaycan'a da giremiyordu" dedi.
Öte yandan Turksid Uluslararası İş İnsanları Derneği Ukrayna Başkanı İsmet Yüksel de yaptığı paylaşımda "Geçen hafta kaybolan Kırım'da Ayder Cumaladdinov asılarak ölü bulundu. Yine bugün Kırım'da Osman Acıosmanov asılar ölü bulundu. Bu kadar tesadüf olabilir mi? Neler oluyor!!?" diyerek cinayet şüphesine dikkat çekti.
Gazeteci Aydın Taş'ın babası Haydar Taş'ın da 20 Haziran günü hayatını kaybettiği öğrenildi.
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