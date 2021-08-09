Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı
Edirne'de güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisini sınırda yakaladı.
|09 Ağustos 2021 12:46
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Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Enez ilçesi 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan E.Y, A.S, T.T ve F.T'yi gözaltına aldı.
Araştırmada bu kişilerin FETÖ şüphelisi oldukları tespit edildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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