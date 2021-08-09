Nusaybin'de bir terörist etkisiz hale getirildi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde elindeki patlayıcıyı infilak ettirmeye çalışan bir terörist etkisiz hale getirildi.
|09 Ağustos 2021 13:45
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde elindeki patlayıcıyı infilak ettirmeye çalışan bir terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik Mardin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, Nusaybin'de polislere yönelik saldırı gerçekleştirmek amacıyla bir örgüt mensubunun illegal yollardan ülkeye girdiği bilgisine ulaşıldı.
Bu kapsamda yürütülen çalışmada ilçede geniş güvenlik önlemi alındı.
Ziyapaşa Sokak'ta ekiplerce yapılan "dur" ihtarına uymayan terörist elindeki patlayıcıyı maddeyi infilak ettirmeye çalıştığı sırada etkisiz hale getirildi.
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