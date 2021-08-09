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Tadilat nedeniyle kapalı olan tünele çarptı: 1 ölü
Rize'de tadilat dolayısıyla trafiğe kapalı olan Ovit Tüneli'nde duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
|09 Ağustos 2021 12:48
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Alınan bilgiye göre, Abdurrahman Gedikli (32) yönetimindeki 54 TP 993 plakalı otomobil, İkizdere ilçesi Sivrikaya köyünde tadilat dolayısıyla dubalarla trafiğe kapatılan Ovit Tüneli'ne girdi.
Tünel içinde çalışma alanındaki duvara çarpan araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkartıldı.
Sağlık ekipleri, Gedikli'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
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