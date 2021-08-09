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Küçük yaştaki çocuğa cinsel taciz şüphelisi adliyeye sevk edildi
Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi.
|09 Ağustos 2021 12:54
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