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Muğla'da ormanlık alanlara görevliler dışındakilerin girmesi yasaklandı

Muğla Valiliği, 5 Eylül'e kadar ormanlık alanlara görevliler dışında girmenin yasaklandığını ve ilave tedbirler alındığını duyurdu.
09 Ağustos 2021 12:57
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Muğla'da ormanlık alanlara görevliler dışındakilerin girmesi yasaklandı

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yaşanan orman yangınları ve önümüzdeki günlerde kentteki sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkacağının değerlendirilmesi nedeniyle ilave tedbirler alındı.

Buna göre 5 Ağustos'ta başlayan Muğla'daki ormanlık alanlara girme yasağı 5 Eylül'e kadar sürecek. Bu tarihlerde görevliler dışındaki kişilerin ormanlık alanlara girmesine izin verilmeyecek. Ormanların çevresinde mola verilmesi, piknik yapılması, mangal, semaver ve ateş yakılması da yasaklandı.

Ormanlık alanlar başta olmak üzere ormanların çevresindeki tüm mahallelerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dallar ile her türlü bitki örtüsünün yakılmasına izin verilmeyecek.

Orman alanlarına yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılması da yasaklandı.

Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve ilçelerde kurulan kriz merkezleri tarafından yangınların söndürülmesi ve taleplerin karşılanması için koordinasyon sağlanacak, alınan kararlara tüm kurum ve kuruluşlar uyacak. Gerektiğinde Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına müdahale edilecek.

Kentteki tüm belediyeler, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak.

Açıklamada ayrıca alınan kararlara uymayanlara idari para cezası verileceği, adli işlem başlatılacağı da kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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