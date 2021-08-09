1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Samsun'da sağanak yağış nedeniyle derelerin su debisi yükseldi

Samsun'un Terme ve Salıpazarı ilçelerinde sağanak yağış nedeniyle derelerin su debisi yükselirken polis ve zabıta ekipleri köprülerde önlem aldı
09 Ağustos 2021 13:08
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Terme ve Salıpazarı'nda dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle derelerin su debisi yükseldi.

Sel ve su baskınlarına karşı Salıpazarı ilçe belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşları uyardı. İlçeye bağlı Esat Çiftliği ve Yeşil mahallelerinin ulaşımı heyelan nedeniyle kesildiği bildirildi.

Belediye ekipleri, yollarda biriken heyelanı temizlemek için çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Halil Akgül, sağanak yağışın devam ettiğini ve belediye ekiplerinin teyakkuz halinde beklediğini belirtti.

Öte yandan Terme ilçesinde de sağanak yağış nedeniyle Terme Çayı'nın debisi yükseldi.

Polis ekipleri, ilçe merkezinden geçen derenin üzerindeki köprülerde vatandaşların durmaması ve dere kenarına yaklaşmaması için anons yaptı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Balıkesir'deki motosiklet kazasında ölen zabıta memurunun cenazesi defnedildi
09 Ağustos 2021 15:25		 Mersin ve Adana çevresi için sağanak uyarısı
09 Ağustos 2021 15:03
Konya'da bir kişi yanlışlıkla hesabına yatırılan 28 bin avroyu sahibine iade etti
09 Ağustos 2021 14:09		 Arkeoloji Müzesi'nde geometri tarihini değiştirecek tablet
09 Ağustos 2021 13:27
Bahçeli: Üniversite baraj puanları düşürülsün
09 Ağustos 2021 13:19		 İstanbul'da Hizbullah operasyonu: Gri kategoriye bir çizik
09 Ağustos 2021 13:15
2 bölge hariç, orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
09 Ağustos 2021 12:51		 Tıp öğrencisi Bilge, tatile giderken kazada hayatını kaybetmiş
09 Ağustos 2021 12:13
Muğla'da devam eden 5 yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
09 Ağustos 2021 12:12		 Aile Bakanlığı, salgının kadın konukevi hizmetlerine etkisini araştırdı
09 Ağustos 2021 12:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:25 - Balıkesir'deki motosiklet kazasında ölen zabıta memurunun cenazesi defnedildi15:20 - Öğretmen eşler, mazeret tayini için Bakanlıkları bekliyor15:11 - Kemerini takmayınca feci bir şekilde hayatını kaybetti15:03 - Mersin ve Adana çevresi için sağanak uyarısı15:02 - AK Parti MYK toplandı14:50 - Türkiye'de rekabet hukuku alanında ilk uzlaşma kararı alındı
14:45 - Kemerköy Termik Santrali'nde elektrik üretimine başlandı14:25 - TOKİ'den 'yurt binasını yarı fiyatına satışa çıkarıldığı' iddiasına yanıt14:24 - 'Bu yılın fındık fiyatı en az 35 lira olarak açıklanmalıdır'14:22 - BM İklim Değişikliği Paneli: İklim değişikliği yaygın, hızlı ve yoğun14:18 - Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım14:09 - Konya'da bir kişi yanlışlıkla hesabına yatırılan 28 bin avroyu sahibine iade etti
14:04 - Hadımköy'de kaybolan 3 çocuk aranıyor14:00 - Yedi personel genel müdürü özelinde MEB'deki personel politika çıkmazının sebepleri13:50 - Sözleşmeli bilişim personeline rekor ücret! Brüt 43.864 TL13:45 - Nusaybin'de bir terörist etkisiz hale getirildi13:43 - Kitapçıda 'tecavüz' notu, polisi harekete geçirdi
13:42 - Öğretmen mazeret tayin başvuruları sorunlu başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
5 kamu kurumu toplamda 213 personel almak için ilana çıktı
'Şentop' ailesi, sınavlarda ailecek ilk 100'deler
Manavgat'ta yanmayan tek yer Belediye Başkanı'nın villası!
Ak Parti MYK toplantısında 2 önemli gündem masada
'Altın'da psikolojik harp!
Danıştay'dan, Rektör ve Genel sekreter için mobbingden lüzum-u muhakeme kararı
Sözleşmeli bilişim personeline rekor ücret! Brüt 43.864 TL
Yeni YÖK Başkanından çözüm bekleyen bazı konular!
Cinsel tacizden atılan memuru akıl hastalığı kurtardı
Erdoğan'ın görev onay desteği muhalefette arttı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gaza gelmek 1
ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu sorulu şarkı 1
çok gezen mi bilir çok okuyan mı 3
Donnie darko 1
Estetik cerrahi 2
menemen 3
masterchef 2
Gerçekler 1
meşale söndü 1
terminolojiye eklenen yeni ifadeler 2
SON İLANLAR
Halkbank banko hizmetleri asistanı alacak
Tarım Kredi Koop.Ankara ve Kayseri Bölge Birliklerine 83 personel alacak
TEİAŞ 101 işçi almak için ilana çıktı
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 5 bilişim personeli alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankaya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 22 bilişim personeli alacak
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam