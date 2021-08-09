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Facebook'a 'dua isteme' özelliği geldi

Facebook yayınladığı yeni bir güncelleme ile 'dua isteme' butonunu kullanıma sundu. Özellik ilk olarak Amerika Birleşik Devleri'inde kullanıma açıldı. Facebook kullanıcıları, 'dua ettim' butonuna basarak tanıdıklarına mesaj gönderebilecek.
09 Ağustos 2021 13:08
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Facebook'a 'dua isteme' özelliği geldi

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Facebook, yeni bir özellik deniyor. Facebook, ABD'deki kullanıcıları için "Dua isteme" özelliğini getirdi.

Facebook, dini önderlerin çevrim içi topluluklar oluşturmasına imkan sağlayacak yeni dua isteme özelliğini kullanıma sundu. Facebook kümelerinde üyeler artık iş görüşmesi, hastalık üzere durumlarda dayanışma için dua isteme özelliğini kullanabilecek. Bu formülle, bir gönderi oluşturulduğunda başka kullanıcılar "dua ettim" butonuna basabilecek, beğenebilecek ya da yorum yazabilecek.

ABD'de aralık ayında deneme aşamasında yürürlüğe giren güncelleme, pandemi döneminde dini grupların çevrimiçi topluluklar oluşturmasına katkı sağlamayı amaçladı.

Yeni özellik ile Facebook grupları içinde ölüm, yeni doğum, yeni iş gibi haberler veren kişiler gruptakilerden dua isteyebiliyor. Diğer kullanıcılar da beğeni butonu gibi "Dua ettim" butonuna basıyor.

Özelliğin tüm dünyada ne zaman kullanıma sunulacağı hakkında Facebook tarafından bir açıklama yapılmadı.
Memurlar.Net
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