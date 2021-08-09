İstanbul'da Hizbullah operasyonu: Gri kategoriye bir çizik
İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde gri kategoride yer alan Hizbullah üyesi terörist Z.D., yakalandı.
|09 Ağustos 2021 13:15
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Terörle Mücadele ekiplerinin çalışması sonucu, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Z. D.'nin adresi tespit edildi.
7 Ağustos'ta Avcılar'da düzenlenen operasyonda İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde gri kategoride yer alan Hizbullah Terör Örgütü üyesi Z.D., yakalandı.
Zanlı, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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