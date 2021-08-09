İstanbul'da Hizbullah operasyonu: Gri kategoriye bir çizik

YAVAŞ GİTMESİNİ SÖYLEYEN YÜRÜME ENGELLİYİ DARBETTİ Denizli'de, lenf kanseri hastası Mehmet Emin Seçgin (67), yürüteçle kaldırımda yürürken, elektrikli bisikletiyle süratle yanından geçtiği için uyardığı Nilgün Y. (42) tarafından darbedildiğini ileri sürüp, şikayetçi oldu. O anlar kameraya yansırken, Seçgin, "Bana bunu yapanın cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Nilgün Y. ise Seçgi'nin kendisine küfrettiğini ve asıl mağdurun kendisi olduğunu söyledi.