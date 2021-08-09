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Pençe Kaplan bölgesindeki 13 PKK'lı teröristi İHA'lar buldu, ATAK'lar vurdu

Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında örgütün sözde üst düzey bölge yöneticisinin de bulunduğu belirtiliyor
09 Ağustos 2021 13:17
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Pençe Kaplan bölgesindeki 13 PKK'lı teröristi İHA'lar buldu, ATAK'lar vurdu

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesindeki operasyon sırasında 13 PKK'lı teröristin İHA'lar tarafından tespit edildiği, ATAK helikopterlerinin de katıldığı operasyonla vurulduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK mensubu 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Pençe Kaplan bölgesinde yürütülen operasyonun ayrıntıları netleşti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, gece karanlığından yararlanmaya çalışan teröristlerin Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına saldırı hazırlığında olduğu belirlendi.

Bölgeye yaklaşan teröristlerin İHA'lar tarafından tespit edilmesinin ardından harekete geçildi.

Teröristleri anbean takip eden Mehmetçik, yerli ve milli üretim ATAK helikopterlerinin de katıldığı operasyonla teröristlerin bulunduğu bölgeyi ateş altına aldı.

Kara ateş destek vasıtalarının da görev aldığı operasyon sonucunda 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin arasında örgütün sözde üst düzey bölge yöneticisinin de bulunduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçen hafta katıldığı Özel Kuvvetler İhtisas Kursu'nun kapanış töreninde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 1 Ocak'tan itibaren 1631 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
Anadolu Ajansı
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