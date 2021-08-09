Sözleşmeli bilişim personeline rekor ücret! Brüt 43.864 TL

Bunlardan bazılarının ücretleri oldukça yüksek belirlenmiştir.

Buna göre; Proje Mimarı ve Kıdemli Veritabanı Yöneticisi için Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 5 Katına Kadar olan 43.864 TL tutarında ödeme yapılabilecek. İş Zekası Uzmanı için Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar olan 35.091 TL tutarında ödeme yapılabilecek. Kıdemli Net Yazılım Geliştirme Uzmanı ve Kıdemli Java Yazalım Geliştirme Uzmanı için 3 katı olan 26.318 TL'dir.

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