Sözleşmeli bilişim personeline rekor ücret! Brüt 43.864 TL
İçişleri Bakanlığı rekor maaşla 22 Sözleşmeli Bilişim personeli alacak.
|09 Ağustos 2021 13:50
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Bunlardan bazılarının ücretleri oldukça yüksek belirlenmiştir.
Buna göre; Proje Mimarı ve Kıdemli Veritabanı Yöneticisi için Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 5 Katına Kadar olan 43.864 TL tutarında ödeme yapılabilecek. İş Zekası Uzmanı için Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar olan 35.091 TL tutarında ödeme yapılabilecek. Kıdemli Net Yazılım Geliştirme Uzmanı ve Kıdemli Java Yazalım Geliştirme Uzmanı için 3 katı olan 26.318 TL'dir.
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