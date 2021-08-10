30 yıllık müdüre, 'memur statüsünden' emekli maaşı!

Emekli maaşlarındaki dengesizlik bazı hallerde bu kadar da olmaz dedirtmektedir. Özellikle 5434 sayılı Kanuna tabi bir memur ile şube müdürünün emekli maaşının aynı olması üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur. Her ne kadar bu dengesizlik 5510 sayılı Kanuna tabi olanlar için ortadan kalksa da 5434 sayılı Kanuna tabi olanlar için hala devam etmektedir.

30 yıllık müdür/şube müdürü ne kadar emekli maaşı ve ikramiyesi alır?

Örnek - 1: 30 yıl hizmeti olan ve dört yıllık üniversite mezunu Şube Müdürünün emekli maaşını ve ikramiyesini hesaplayalım.Bağlanan Aylık: 4.177,64İkramiye: 150,635.8930 yıllık şube müdürü çalışırken ne kadar maaş alır?30 yıl hizmeti olan ve dört yıllık üniversite mezunu, evli ve eşi çalışmayan, 1/4 derece ve kademede olan bir Şube Müdürü 8.127,54 TL maaş alacaktır.

30 yıllık memur ne kadar emekli maaşı ve ikramiyesi alır?

Örnek - 1: 30 yıllık dört yıllık üniversite mezunu Memur, Bilgisayar İşletmeni ve aynı düzeyde kamu personelinin emekli maaşını ve ikramiyesini hesaplayalım.Veriler: Derece; 1, kademe; 4, hizmet yılı; 30, İkramiye yılı; 30, ek gösterge; 2200, Gösterge; 1500, kıdem yılı; 25, (kıdem yılı en fazla 25 olabilir).Bağlanan Aylık: 4.177,64İkramiye:150,635.8930 yıllık memur çalışırken ne kadar maaş alır?30 yıl hizmeti olan ve dört yıllık üniversite mezunu, evli ve eşi çalışmayan, 1/4 derece ve kademede olan bir memur 5.742,52 TL maaş alacaktır.