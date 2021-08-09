Konya'da bir kişi yanlışlıkla hesabına yatırılan 28 bin avroyu sahibine iade etti
|09 Ağustos 2021 14:09
|+Aa- Yazdır
Konya'nın Ereğli ilçesinde, banka hesabına yanlışlıkla 28 bin avro yatırıldığını fark eden Durmuş Şahan, parayı sahibine iade etti.
Ereğli'de yaşayan 2 çocuk babası Durmuş Şahan, banka hesabına 28 bin avro para gönderildiğini fark etti.
Şahan, bankanın müşteri temsilcisiyle görüştüğünde, paranın yanlışlıkla yatırıldığı belirlendi. Şahan, bunun üzerine parayı tekrar sahibine gönderdi.
Durmuş Şahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, internet bankacılığında adına vadeli hesap olduğunu fark ettiğini belirterek, "Bu paranın bana ait olmadığını gerekli yerleri arayarak bildirdim. Paranın kime ait olduğunu buldular. Bankaya giderek paranın iade edilmesi için işlemleri başlattım ve iade ettim. Paranın sahibine ulaşması bizim için mutluluk kaynağı." dedi.
Hesabına yatan miktarın 28 bin avro olduğunu dile getiren Şahan, karşı tarafın yanlışlıktan haberi olup olmadığını bilmediğini söyledi.
Şahan, "Parayı yanlışlıkla hesabıma yatıran kişinin mağdur olmaması için elimizden geleni yaptık. Çok mutluyum, Allah böyle paraları yemeyi kimseye nasip etmesin. Böyle paralar karşımıza çıktığı andan itibaren gerekli yerlerle irtibata geçerek para kime aitse iade edilmeli." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Balıkesir'deki motosiklet kazasında ölen zabıta memurunun cenazesi defnedildi
09 Ağustos 2021 15:25
|Mersin ve Adana çevresi için sağanak uyarısı
09 Ağustos 2021 15:03
|Arkeoloji Müzesi'nde geometri tarihini değiştirecek tablet
09 Ağustos 2021 13:27
|Bahçeli: Üniversite baraj puanları düşürülsün
09 Ağustos 2021 13:19
|İstanbul'da Hizbullah operasyonu: Gri kategoriye bir çizik
09 Ağustos 2021 13:15
|Samsun'da sağanak yağış nedeniyle derelerin su debisi yükseldi
09 Ağustos 2021 13:08
|2 bölge hariç, orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
09 Ağustos 2021 12:51
|Tıp öğrencisi Bilge, tatile giderken kazada hayatını kaybetmiş
09 Ağustos 2021 12:13
|Muğla'da devam eden 5 yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
09 Ağustos 2021 12:12
|Aile Bakanlığı, salgının kadın konukevi hizmetlerine etkisini araştırdı
09 Ağustos 2021 12:01