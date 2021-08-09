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TOKİ'den 'yurt binasını yarı fiyatına satışa çıkarıldığı' iddiasına yanıt

"İhale bedeli 31 milyon 840 bin lira olan yurt binasının kesin kabulü, 9 Eylül 2020'de gerçekleşerek yapım işi tamamlanmıştır. Yurt binası, İdare'mizce 9 Eylül 2020'de tamamlanarak teslim alınmış olup, 6 yıldır boş olduğu yönündeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır"
09 Ağustos 2021 14:25
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TOKİ'den 'yurt binasını yarı fiyatına satışa çıkarıldığı' iddiasına yanıt

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), "Karabük'te 6 yıldır boş bekletilen yurt binasının, yarı fiyatına satışa çıkarıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organlarında, "Karabük'te TOKİ'nin yaptığı yurt binasının 6 yıldır boş beklediği, ihale edilen yapının yarı fiyatına satışa çıkarıldığı" haberlerinin yer aldığı hatırlatıldı.

TOKİ ve Karabük Belediyesi arasında imzalanan protokoller kapsamında başlatılan Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında iki etap halinde inşa edilen 1120 konutun hak sahiplerine teslim edildiği hatırlatılan açıklamada, 3. etap için hak sahipleri ile uzlaşma görüşmelerinin sürdüğü aktarıldı.

Proje alanı dahilinde 12 Temmuz 2016'da 1004 kişilik yurt binası inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin, ildeki yurt ihtiyacının karşılanması amacıyla ihale edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İhale bedeli 31 milyon 840 bin lira olan yurt binasının kesin kabulü 9 Eylül 2020'de gerçekleşerek yapım işi tamamlanmıştır. Yurt binası, İdare'mizce 9 Eylül 2020'de tamamlanarak teslim alınmış olup, 6 yıldır boş olduğu yönündeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Bunun yanında yurt binası, İdare'mizce 31 milyon 840 bin lira bedel ile ihale edilmiş olup, hazırlatılan değerleme raporunda yurt binasının bedeli 32 milyon lira olarak belirlenmiş, satış işlemi ise açık artırma usulü ile gerçekleştirilecektir. Rekabet ortamının sağlanması ve açık artırmaya katılımın fazla olması amacıyla ulusal basın, yerel basın ve sosyal medya kanallarında etkin duyurular yapılmak suretiyle yurt binasının piyasaya arz edilerek, ildeki yurt ihtiyacının bir bölümünün karşılanması hedeflenmektedir. Gerekli katılım ve rekabet ortamının sağlanması durumunda ihale neticelendirilecektir."

6 yıl önce 60 milyon liraya yapılan yurt, 32 milyona satışa çıkartıldı
Anadolu Ajansı
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