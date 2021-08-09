Türkiye'de rekabet hukuku alanında ilk uzlaşma kararı alındı
|09 Ağustos 2021 14:50
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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurulun 5 Ağustos 2021 tarihli kararıyla Türk Philips Ticaret AŞ, Dünya Dış Ticaret Ltd. Şti., Melisa Elektrikli ve Elektronik Ev Eşyaları Bilg. Don. İnş. San. Tic. AŞ, Nit-Set Ev Aletleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve GİPA Dayanıklı Tüketim Mamulleri Tic. AŞ'nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'nu ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma açıldı.
Soruşturma kapsamında söz konusu şirketlerce sunulan uzlaşma metinleri neticesinde, soruşturmanın her bir taraf bakımından uzlaşma ile sonlandırılmasına karar verildi.
16 Haziran 2020 tarihli ve 7246 sayılı Kanun ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nda yapılan değişiklikle, rekabet hukuku mevzuatına kazandırılan uzlaşma uygulaması kapsamında Kurul, ilgililerin talebi üzerine veya resen, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usul yönünden faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşmayı başlatabiliyor ve soruşturmanın sonlandırılmasına karar verebiliyor.
Duyuruda, 16 Haziran 2020 tarihli ve 7246 sayılı Kanun'la 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'unda yapılan değişiklikle rekabet hukuku mevzuatına kazandırılan uzlaşma uygulaması kapsamında kurulun, ilgililerin talebi üzerine veya resen, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşma usulünü başlatabildiğine ve soruşturmanın sonlandırılmasına karar verebildiğine işaret edilerek, "Bu kapsamda Rekabet Kurulunun adı geçen teşebbüsler hakkında vermiş olduğu karar, uzlaşma kurumunun uygulandığı ilk karar olması bakımından önem taşımaktadır." ifadesine yer verildi.
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