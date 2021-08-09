Mersin ve Adana çevresi için sağanak uyarısı
Mersin'in doğusu ve Adana'nın iç kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
|09 Ağustos 2021 15:03
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Mersin'in doğusu ve Adana'nın iç kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 3 saat boyunca söz konusu kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel şekilde kuvvetli (10-35 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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