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Şamil Tayyar: Memur ve işçi için kesenin ağzı açılmalıdır!

Milyonlarca memur ve işçi için süreç devam ediyor. Sürpriz açıklama ise Şamil Tayyar'dan geldi. Memur ve işçilerin toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken AK Parti eski milletvekili ve MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan dikkat çeken 'zam' açıklaması geldi.
09 Ağustos 2021 15:30
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Şamil Tayyar: Memur ve işçi için kesenin ağzı açılmalıdır!

Milyonlarca memur ve işçi için kritik süreç devam ediyor. Sürpriz açıklama ise Şamil Tayyar'dan geldi.

Memur ve işçilerin toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken AK Parti eski millletvekili ve MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan dikkat çeken 'zam' açıklaması geldi.

'KESENİN AĞZI AÇILMALIDIR'

AK Parti eski millletvekili Şamil Tayyar paylaşımında 'kesenin ağzı açılmalıdır' ifadesini kullanarak şöyle söyledi;

'4.2 milyon memur, 2.2 milyon memur emeklisi ve 700 bin kamu işçisi 'zam teklifi' bekliyor.

Hangi oranda uzlaşma sağlanır bilmem

15 Temmuz'da devleti ipten alan, salgında ağır bedel ödeyen bu topluma borcumuz var.

'Toplumun her kesimi için kesenin ağzı açılmalıdır.'

ALİ YALÇIN TWİTİ BEĞENDİ

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'da Şamil Tayyar'ın twitini beğendi.
Memurlar.Net
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