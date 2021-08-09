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Kilis'te elektrik akımına kapılan işçi öldü
Kilis'in Polateli ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
|09 Ağustos 2021 15:34
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