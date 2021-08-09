1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Antalya'da sağlıkçıların yıllık izinleri iptal edildi

Pandemi yükünün yanı sıra yangınlarla mücadele eden Antalya'da, Valilik Hıfzıssıhha kurulunca yeni bir karar alındı. Buna göre, tüm sağlık personelinin (şu an izinde olanlar da dahil) yıllık izinlerinin iptaline ve taleplerin durdurulmasına ikinci bir emre kadar karar verildi.
09 Ağustos 2021 16:00
+Aa- Yazdır
Antalya'da sağlıkçıların yıllık izinleri iptal edildi

Koronavirüs salgınının geçen yıl mart ayından bu yana devam ettiği süreçte 28 Temmuz'da Manavgat'ta başlayan ve 60 bin hektara yakın orman arazisi ile çevre ilçelerle birlikte toplam 59 mahallede etkili olan tarihin en büyük yangın felaketinin yaşandığı Antalya'da, İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu, yeni bir karar aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın 24- 30 Temmuz tarihleri arasındaki son verilerine göre 100 bin kişide görülen vaka sayısı 70.68 kişiyle Antalya 'turuncu' kategoride yer alıyor.

8 Ağustos itibarıyla ise Antalya'da birinci doz aşı oranı 73.1'e yükseldi ve 'sarı' kategoride bulunuyor.

Yangın bölgesinde 10 gün süren söndürme mücadelesinin yanı sıra bir taraftan da yaraların sarılması için devam ettirilen çalışmalar nedeniyle özellikle Manavgat bölgesinde olmak üzere koronavirüs salgını tehlikesi de yaşanıyor. Bölgede İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından hem PCR test hem de yangından etkilenen mahallelerde, randevusu olup gidemeyen ve sırası gelenlerin ikinci veya üçüncü doz aşıları, mahalleleri dolaşan sağlık ekipleri tarafından yapılıyor.

Tüm izinler iptal edildi

Bu süreçte Antalya Valiliği'ne bağlı İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan iki maddelik yeni karara göre, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kurum, kuruluşlarında görev yapan tüm personelin ikinci bir emre kadar, yıllık izinlerinin (şu anki izni dahil) iptaline ve yeni yıllık izin taleplerinin durdurulmasına karar verildi.

24 saat süreci 31 Ekim'e uzatıldı

Kurul, 30 Ağustos 2020 tarihli, 'İlimizde, pandemide görev alan kamu kurum ve kuruluşlarında, çalışma statüsüne bakılmaksızın görev yapan sürekli işçiler dahil bütün personelin kendi talepleri olması halinde, günlük çalışma saatleri, aylık çalışma süresi dikkate alınarak, 31 Aralık 2020 tarihine kadar günlük 24 saat üzerinden çalıştırılmasına izin verilmesine ve buna göre planlama yapılmasına' şeklindeki kararın süresini de pandeminin seyri göz önünde bulundurularak 31 Ekim 2021 tarihine kadar uzattı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
THY, yangınlarla mücadele için iki helikopter kiraladı
09 Ağustos 2021 18:35		 Öğretmen eşler, mazeret tayini için Bakanlıkları bekliyor
09 Ağustos 2021 15:20
TOKİ'den 'yurt binasını yarı fiyatına satışa çıkarıldığı' iddiasına yanıt
09 Ağustos 2021 14:25		 Muğla'da ormanlık alanlara görevliler dışındakilerin girmesi yasaklandı
09 Ağustos 2021 12:57
Sağlık Bakanlığında, hizmet içi ve sertifika eğitimleri yeniden başlıyor
09 Ağustos 2021 10:47		 İl Sağlık Müdürü'nden 'aşıda kısırlık' iddialarına tepki
09 Ağustos 2021 10:30
ATM'den yapılacak EFT'lerde, işlem ücretleri artırıldı
09 Ağustos 2021 00:12		 Ekonomi Koordinasyon Kurulu ilk toplantısı ertelendi
08 Ağustos 2021 18:51
Türkiye, en çok aşı yapılan 9. ülke
08 Ağustos 2021 14:07		 Aranan kişilere yönelik uygulamada 1350 kişi yakalandı
08 Ağustos 2021 13:07
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:03 - PTT Müdürü yaralandığı kazada ailesini kaybetti18:55 - Bağcılar'da 9 yaşındaki çocuğu taciz eden zanlı tutuklandı18:51 - Balıkesir'deki kazada hayatını kaybeden tıp öğrencisi defnedildi18:44 - Taziyeye giden aynı aileden 30 kişi, koronavirüse yakalandı18:42 - Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı18:35 - THY, yangınlarla mücadele için iki helikopter kiraladı
18:28 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:20 - Emekli öğretmen hurdaya dönen otomobilde hayatını kaybetti18:16 - AK Parti MYK toplantısı sona erdi18:05 - Kaş'ta orman yangını çıktı18:04 - Otogaza büyük zam18:03 - Balıkesir'deki otobüs kazasında şoförün mesajları ortaya çıktı
17:55 - Ömer Çelik: Türkiye, hiç kimsenin göçmen kampı değil17:44 - Geçen yıl zarar eden BioNTech, bu yılın ikinci çeyreğinde kar açıkladı17:41 - CHP'den Mehmet Şimşek açıklaması: Allah akıl fikir versin17:33 - Kayseri'de 80 bin kişi ikinci doz aşıya gelmedi17:29 - Şehit olan Özel Harekat polisi Veli Kabalay'ın kanı yerde kalmadı
17:28 - Türkiye, Yunanistan'a 2 yangın söndürme uçağı gönderecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
5 kamu kurumu toplamda 213 personel almak için ilana çıktı
'Şentop' ailesi, sınavlarda ailecek ilk 100'deler
Manavgat'ta yanmayan tek yer Belediye Başkanı'nın villası!
Şamil Tayyar: Memur ve işçi için kesenin ağzı açılmalıdır!
Ak Parti MYK toplantısında 2 önemli gündem masada
Balıkesir'deki otobüs kazasında şoförün mesajları ortaya çıktı
'Altın'da psikolojik harp!
Danıştay'dan, Rektör ve Genel sekreter için mobbingden lüzum-u muhakeme kararı
Otogaza büyük zam
Sözleşmeli bilişim personeline rekor ücret! Brüt 43.864 TL
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
II.MAHMUT 1
melankoli 1
gibi gibiyim 1
safra bastırmak 1
gaza gelmek 1
Türkiye'de eğitimin artık albenisini kaybetmesi 4
menemen 3
uzun yol yolculuğu 1
online durumu açmak 1
Busenazlar 1
SON İLANLAR
Eskişehir Çifteler Belediyesi geçici işçi alacak
Kastamonu Abana Belediyesi geçici işçi alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alacak
Doğanyurt Necdet Ruhi Aygün Öğretmenevi işçi alacak
Adıyaman Çakırhüyük Belediyesi işçi alacak
Halkbank banko hizmetleri asistanı alacak
Tarım Kredi Koop. Ankara ve Kayseri Bölge Birliklerine 83 personel alacak
TEİAŞ 101 işçi almak için ilana çıktı
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 5 bilişim personeli alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam